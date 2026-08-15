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  • «Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого

15 августа, 16:58
7

«Шанхай Шэньхуа» дома разгромил «Хэнань» в 23-м туре чемпионата Китая.

Бывшая команда Леонида Слуцкого пропустила первой, но в итоге выиграла со счетом 4:1.

Для «Шэньхуа» это вторая победа подряд после отставки российского тренера, случившейся 2 августа.

Их следующий соперник – «Бейджин Гуоань» (18 августа).

Китай. Суперлига. 23 тур
Шанхай Шэньхуа - Хэнань - 4:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Y. Zhong , 5; 1:1 - Р. Ратао, 45+2; 2:1 - Л. Асуэ, 56; 3:1 - Т. Гао, 71; 4:1 - S. Mineiro , 83.
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Шанхай Шэньхуа
Хэнань
Xue Qinghao
0%
Синичи Чан
0%
Songyi Li
0%
Чэньцзе Чжу
0%
Xu Haoyang
0%
Вилсон Манафа
0%
Си Ву
0%
Жоао Карлос Тейшейра
0%
Хайцзянь Ван
0%
Рафаэль Ратао
0%
Луиш Асуэ
0%
Yang Zexiang
0%
Тианий Гао
0%
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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Хэнань Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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Император 1
1786802734
Совпадение?)
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Октавиус
1786802838
Лёня - якорь😁
Ответить
k611
1786802898
Так часто бывает, смена тренера, эмоциональная встряска, посмотрим надолго ли их хватит...
Ответить
АК 68
1786803730
Это может объяснить только Мостовой, ждём его комментария.
Ответить
Romeo 123
1786806806
На багаже слуцкого или от радости без слуцкого
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zigbert
1786808590
Что ни делается,все к лучшему.
Ответить
Plyash
1786811574
Вздохнула команда полной грудью , наконец , после долгой оккупации русского оболтуса . Скоро всё вернётся в правильное русло , берега-то китайские , а плыть по русски хотели .
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