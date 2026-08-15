«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого

«Шанхай Шэньхуа» дома разгромил «Хэнань» в 23-м туре чемпионата Китая.
Бывшая команда Леонида Слуцкого пропустила первой, но в итоге выиграла со счетом 4:1.
Для «Шэньхуа» это вторая победа подряд после отставки российского тренера, случившейся 2 августа.
Их следующий соперник – «Бейджин Гуоань» (18 августа).
Китай. Суперлига. 23 тур
Шанхай Шэньхуа - Хэнань - 4:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Y. Zhong , 5; 1:1 - Р. Ратао, 45+2; 2:1 - Л. Асуэ, 56; 3:1 - Т. Гао, 71; 4:1 - S. Mineiro , 83.
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Шанхай Шэньхуа
Хэнань
Xue Qinghao
0%
Синичи Чан
0%
Songyi Li
0%
Чэньцзе Чжу
0%
Xu Haoyang
0%
Вилсон Манафа
0%
Си Ву
0%
Жоао Карлос Тейшейра
0%
Хайцзянь Ван
0%
Рафаэль Ратао
0%
Луиш Асуэ
0%
Yang Zexiang
0%
Тианий Гао
0%
Пенгфей Си
0%
Saulo Mineiro
0%
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Gouming Wang
0%
Оливер Гербиг
0%
Яго Майдана
0%
Lucas Maia
0%
Шанюань Ван
0%
Huang Ruifeng
0%
Chao He
0%
Бруно Назарио
0%
Yihao Zhong
0%
Gustavo
0%
Pedro Henryque
0%
Yixin Liu
0%
Osman Ekber
0%
Congyao Yin
0%
Dalun Zheng
0%
Abdurasul Abudulam
0%
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Источник: «Бомбардир»