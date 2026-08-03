Реакция Пономарева на увольнение Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий – это случайный человек в футболе.

В ЦСКА он попал, когда команду сделал Газзаев. Он добивался результата на его багаже. Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде.

Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришeлся ко двору, но на этом – всe. Есть такие, которые на готовенькое приходят.

Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это «нефутбольный человек». Я всегда об этом говорил.

Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идeт физруком. Больше он ни на что не способен.

Я же видел, что при нeм с ЦСКА стало. Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе.

В ЦСКА никто его больше не позовeт. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», – заявил Пономарев.