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  • Реакция Пономарева на увольнение Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

Реакция Пономарева на увольнение Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа»

Сегодня, 15:40
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Неудивительно. Это не тренер. Слуцкий – это случайный человек в футболе.

В ЦСКА он попал, когда команду сделал Газзаев. Он добивался результата на его багаже. Просто там были сильные профессионалы в обороне, а это самый сложный элемент в команде.

Слуцкому просто повезло, поэтому он долго продержался. Однажды пришeлся ко двору, но на этом – всe. Есть такие, которые на готовенькое приходят.

Правильно про Слуцкого говорит Александр Мостовой, я с ним согласен, что это «нефутбольный человек». Я всегда об этом говорил.

Варианта возвращения в РПЛ у него нет. Он абсолютно никому не нужен. Пускай в школу идeт физруком. Больше он ни на что не способен.

Я же видел, что при нeм с ЦСКА стало. Многие просто не способны признать, что они не разбираются в футболе.

В ЦСКА никто его больше не позовeт. Может выжидать, но на него уже никто ставку не сделает. В клубе его точно не будет», – заявил Пономарев.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: «Советский спорт»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Пономарев Владимир
Комментарии (10)
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k611
1785761593
Это он зря. Слуцкий уж не как не хуже многих тренеров клубов РПЛ...
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Play
1785761758
Пока Пономарёв с Мостовым на диване с булки на булку переминались, Слуцкий за 2.5 года выиграл два суперкубка Китая, два раза взял серебро чемпионата, и впервые вывел команду в плей-офф Азиатской лиги чемпионов. В этом сезоне, наверняка найдёт работу в РПЛ.
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Цугундeр
1785762155
Лёня ,конечно, фига противоречивая. Из одного пальца деланная.) Но никак не физрук и не «нефутбольный человек». Ни в ЦСКА, ни в Голландии , ни в Англии, а уж тем более в "Рубине"(там вообще форс- мажор), да и в Китае тоже- непредвиденные обстоятельства, он не облажался. А тебе, выхлоп эпохи, пора бы и заткнуться...
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рылы
1785762354
в их палате всё стабильно. чёт даже вспомнилось из детства "незнайка на луне", когда двое жуликов сидели в комнате безвылазно, смотрели телевизор, махали на него кулаками и злобно ругались. вылитые пономарёв и мостовой.
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rash1959
1785763848
журнаписцы, оставьте старика-пономаря в покое, он уже не знает как с печи слезть по нужде, а вы всё вопросы ему даёте.
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Snek
1785765989
У них там массовое помешательство? Когда Слуцкий пришёл в команду, никакого багажа Газзаева там не было в помине, команду дважды перестроили другие тренеры. Более того, если Слуцкому повезло и он не тренер, то почему два футбольных человека и тренера не справились с такой простой задачей? Почему при их руководстве такая сильная и профессиональная оборона по три за тайм пропускала? Если всё было так, как говорит этот маразматик, то справился бы любой тренер, но почему-то два тренера дико обделались, не отработав на двоих даже год. И стоит напомнить, что багаж Газзаева был очень жидкий, если никто не помнит почему именно Газзаев ушёл из ЦСКА.
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almanev
1785767449
Нефутбольный человек Слуцкий в Волгограде стадион построил, если не ошибаюсь, а Пономарев чем известен, кроме того, что он дол***б?
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Интерес
1785771206
"Багаж Газзаева", или при Слуцком пришли новички :Думбия, Муса,Вернблум,Головин,Эльм,Фернандес,Набабкин,Хонда,Тошич,Чепчугов. Пришёл в 2009 году, первый успех-через полтора года-Кубок в сезоне 2010-2011 г,второй-2012-2013,чемпион 2013,2014 и 2016 г.,Суперкубок 2013 и 2014 г. Что происходит с людьми,если они начинают испытывать неприязнь, или зависть к успехам других???
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