Семин двумя словами описал Слуцкого

Юрий Семин высоко отозвался о бывшем главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«В России за Слуцкого будет борьба, потому что он элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы.

Даже нет сомнений, что Леонид Викторович получит работу в России. Другое дело – куда захочет или не захочет пойти.

Идеальный клуб для Слуцкого? Сейчас у нас в каждом клубе есть тренеры. А как и когда это [назначение Слуцкого] произойдет, трудно предположить», – сказал Семин.