Семин двумя словами описал Слуцкого

Юрий Семин высоко отозвался о бывшем главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.
«В России за Слуцкого будет борьба, потому что он элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы.
Даже нет сомнений, что Леонид Викторович получит работу в России. Другое дело – куда захочет или не захочет пойти.
Идеальный клуб для Слуцкого? Сейчас у нас в каждом клубе есть тренеры. А как и когда это [назначение Слуцкого] произойдет, трудно предположить», – сказал Семин.
- Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
- Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
- В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.
Источник: Sport24