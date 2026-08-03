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Семин двумя словами описал Слуцкого

Вчера, 18:48
8

Юрий Семин высоко отозвался о бывшем главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

«В России за Слуцкого будет борьба, потому что он элитный тренер. Слуцкий на протяжении долгой карьеры доказывал своими победами, что он может прийти и построить команде игру, выиграть титулы.

Даже нет сомнений, что Леонид Викторович получит работу в России. Другое дело – куда захочет или не захочет пойти.

Идеальный клуб для Слуцкого? Сейчас у нас в каждом клубе есть тренеры. А как и когда это [назначение Слуцкого] произойдет, трудно предположить», – сказал Семин.

  • Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.
  • Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая.
  • В прошлом сезоне «Шэньхуа» занял второе место в чемпионате.

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Источник: Sport24
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Семин Юрий
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1785772550
Если клуб надо развалить Леня поможет , уже выезжает
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andr45
1785772568
Думаю, что к зиме возьмет конюшню)
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Цугундeр
1785773379
Лёня -это мощь и лень. Что победит, на том он и сыграет...
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nik55
1785776099
полный бред---какой элитный тренер и в каком виде ?
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ТяжелаяАртиллерия
1785777574
Вота фук? Не понимаю тех, кто на него гонит. Ну а Мостовому, посоветовал бы одеть поранджу и по-тихому, звать своих болельщиков, давать им отсосать.
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VPERDIV SPARTAK
1785779211
Спартаковские лошары точно клюнут )
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BRO_football
1785787300
Да не вернётся он в Россию. Скорее будет искать какой-нибудь вариант продолжения работы заграницей.
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