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  • «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место

«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место

Сегодня, 17:20
4

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уступил «Шанхай Порт» (0:2) в гостевом матче 20-го тура китайской Суперлиги.

Бразильский нападающий хозяев Леонардо Насименто открыл счет на 28-й минуте. Спустя восемь минут полузащитник «Шанхай Порт» Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды.

  • Победа позволила «Шанхай Порт» сравняться с соседями по очкам – у обоих клубов теперь по 19 баллов в 19 матчах.
  • По дополнительным показателям «Шанхай Порт» обошел команду Слуцкого и занял 11-е место, «Шанхай Шэньхуа» опустился на 12-ю строчку.
  • Оба шанхайских клуба начали сезон-2026 с очковыми штрафами из-за коррупционного скандала в китайском футболе: с «Шанхай Порт» сняли пять очков, с «Шанхай Шэньхуа» – десять.

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Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Шанхай Порт Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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k611
1784989513
Шанхай Порт недалеко ушёл
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...уефан
1784989696
...попёрла Лёне мастюга...
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САДЫЧОК
1784999292
Сдулся колобок.
Ответить
Интерес
1785001156
Пора домой, в штатные ведущие плохих юмористических передач.
Ответить
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