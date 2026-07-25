«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уступил «Шанхай Порт» (0:2) в гостевом матче 20-го тура китайской Суперлиги.

Бразильский нападающий хозяев Леонардо Насименто открыл счет на 28-й минуте. Спустя восемь минут полузащитник «Шанхай Порт» Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды.