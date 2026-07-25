«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, уступил «Шанхай Порт» (0:2) в гостевом матче 20-го тура китайской Суперлиги.
Бразильский нападающий хозяев Леонардо Насименто открыл счет на 28-й минуте. Спустя восемь минут полузащитник «Шанхай Порт» Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды.
- Победа позволила «Шанхай Порт» сравняться с соседями по очкам – у обоих клубов теперь по 19 баллов в 19 матчах.
- По дополнительным показателям «Шанхай Порт» обошел команду Слуцкого и занял 11-е место, «Шанхай Шэньхуа» опустился на 12-ю строчку.
- Оба шанхайских клуба начали сезон-2026 с очковыми штрафами из-за коррупционного скандала в китайском футболе: с «Шанхай Порт» сняли пять очков, с «Шанхай Шэньхуа» – десять.
Источник: «Бомбардир»