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Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Вчера, 16:24
4

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил достижения российских вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне.

Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль.

Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», – считает Слуцкий.

  • 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
  • Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
  • Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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Источник: ютуб-канал «Послезавтра»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Шанхай Шэньхуа ПСЖ ЦСКА Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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рылы
1784381658
алиса говорит, что неподражаемая серия акинфеева в лч длилась 43 матча) вечный рекорд))
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FCSpartakM
1784384948
Сафонова уже больше знают и запомнят, нежели Корифея. Корифей местная звезда, которая есть и в чемпионате Уругвая.
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DMитрий
1784386694
Мля... Зачем задавать и задаваться этим вопросом сейчас!? Вот когда усикам будет 40 годков, тогда и сравнивайте. Корректно сравнивать кто и чего добился из них к возрасту Сафона. Ответ на поверхности. То что Акинфеев не променял родную конюшню и местный овёс на "заморский" это личное дело его, его агента и клуба. И это совсем не значит, что он ... Дальше сами дописывайте кому как больше по душе и объективности. P.S. Ничего не имею против Акинфеева и не голосую за Сафонова.
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Hector вернулся
1784399072
А зачем их вообще сравнивать?
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