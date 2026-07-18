Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил достижения российских вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.
«Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне.
Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль.
Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», – считает Слуцкий.
- 27-летний Сафонов провел два сезона в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 8 трофеев.
- Он пропустил 41 гол в 44 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «Послезавтра»