Слуцкий ответил, превзошел ли Сафонов Акинфеева

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил достижения российских вратарей Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне.

Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль.

Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», – считает Слуцкий.