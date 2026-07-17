Стало известно, из-за кого Дзюба не вернется в «Спартак»

Инсайдер Андрей Панков обозначил, почему «Спартак» не возвращает форварда Артема Дзюбу.
«Идеальный вариант и красивейшая история, но, насколько понимаю, Франсис Кахигао не хочет на такое идти», – написал источник.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
- Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова