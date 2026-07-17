Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о недавней шутке Александра Кокорина.
– Кокорин над тобой подшучивал: выложил совместное фото с надписью «Зенитовцы».
– Он был в «Зените».
– Но ты же не зенитовец.
– Он думал, что я уже одной ногой тоже в «Зените», поэтому не знаю (смеется).
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- По разным данным, «Зенит» предлагал за Тюкавина от 25 до 30 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»