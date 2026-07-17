Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о недавней шутке Александра Кокорина.

– Кокорин над тобой подшучивал: выложил совместное фото с надписью «Зенитовцы».

– Он был в «Зените».

– Но ты же не зенитовец.

– Он думал, что я уже одной ногой тоже в «Зените», поэтому не знаю (смеется).