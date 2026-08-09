Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил игру «Динамо» в матче с «Динамо Мх».

Встреча 3-го тура РПЛ проходила на «ВТБ Арене» и закончилась со счетом 3:1 в пользу бело-голубых.

Голы забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук.

«Динамо» одержало первую победу в сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице.

– Как вам московское «Динамо»?

– Если брать последние 20 минут, когда сделали замены и забегали, то еще более‑менее можно принять. Но если брать первые 60 минут, особенно первый тайм, то так в футбол не играют уже давно. «Динамо» нужно очень сильно улучшать игру и существенно прибавлять в движении. До замен не было предложений для продолжения атак у москвичей.