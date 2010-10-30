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Владислав Радимов
Владислав Радимов
Россия
26 ноября 1975 (50)
Тренер
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Новости
Публикации
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Радимов назвал тренера РПЛ, которого ему жаль
Вчера, 22:17
1
Радимов объяснил фиаско Черчесова в «Ахмате»
Вчера, 20:03
Радимов определил лидера «Зенита»: «Тащит как локомотив»
Вчера, 17:58
3
Радимов: «ЦСКА чудом унес ноги из Оренбурга»
2 ноября
Радимов вынес жесткий вердикт Галактионову после 0:4 от «Спартака»
1 ноября
7
Радимов – о Галактионове: «Я бы на его месте плюнул и ушел»
30 октября
10
Радимов – о «Локомотиве»: «Уже нужны антибиотики»
29 октября
1
Радимов впечатлился игрой Кисляка: «Это мой любимый футболист»
28 октября
3
Радимов раскритиковал «Спартак» за дерби с ЦСКА: «Такое себе позволять нельзя»
27 октября
4
Радимов дал совет «Динамо»: «Иначе так и останетесь с 1976-м годом»
27 октября
Радимов ответил, кто ближе к чемпионству – ЦСКА или «Спартак»
27 октября
10
Радимов объяснил победу ЦСКА над «Спартаком»
26 октября
9
Радимов определил, кто из вратарей «Спартака» надежнее – Максименко или Помазун
23 октября
7
Определены две самые зрелищные команды РПЛ
23 октября
Спартаковца, купленного за 4 миллиона, призвали покинуть клуб
23 октября
4
Радимов определил, в чем «Спартак» сильнее ЦСКА
23 октября
13
Радимов обозвал игроков «Реала» чертями
23 октября
4
Радимов объяснил, почему Тороп должен сыграть в дерби ЦСКА – «Спартак»
23 октября
8
Клуб РПЛ назвали аморфной командой и плюшевыми мишками
22 октября
Радимов раскрыл, что говорил Соболеву, едва не убившему игрока «Ахмата»
22 октября
8
Названы самые модные тренеры РПЛ
21 октября
Радимов – о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Игру сломала одна замена»
21 октября
Радимов оценил возможное переименование Петербурга в Ленинград
21 октября
8
Фото
Соболев потерял контроль над собой – его сдерживали Радимов и Барриос
18 октября
45
Футболисту «Краснодара» посоветовали сходить в церковь: «Может, святой водой полить бутсы»
17 октября
5
Радимов заявил, что Батраков сильнее игрока «Реала»
17 октября
Ожидания Радимова от матча «Динамо» – ЦСКА
17 октября
Радимов в шоке от игрока «Краснодара»: «Он что вытворял с «Зенитом»?»
16 октября
3
Радимов сказал, каким будет дерби «Динамо» – ЦСКА
16 октября
3
1
2
3
4
5
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Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
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Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
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