Владислав Радимов
Тренер
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Радимов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1975
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Радимов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 ноября 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зенит-2
|13
|5
|5
|3
|Дата
|Матч
|27.07.2022
|Зоркий
|0 : 1
|Зенит-2
|24.07.2022
|Зенит-2
|2 : 4
|Енисей-М
|31.07.2022
|Зенит-2
|4 : 2
|Родина-М
|05.08.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Динамо СПб
|10.08.2022
|Зенит-2
|2 : 1
|Ядро
|14.08.2022
|Зенит-2
|3 : 1
|Луки-Энергия
|22.08.2022
|Электрон
|3 : 1
|Зенит-2
|27.08.2022
|Зенит-2
|1 : 1
|Звезда
|04.09.2022
|Балтика-БФУ
|2 : 0
|Зенит-2
|18.09.2022
|Ленинградец
|2 : 1
|Зенит-2
|22.09.2022
|Енисей-М
|3 : 0
|Зенит-2
|26.09.2022
|Родина-М
|0 : 1
|Зенит-2
|02.10.2022
|Динамо СПб
|1 : 1
|Зенит-2