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Владислав Радимов
Материалы
Владислав Радимов - материалы
Россия
26 ноября 1975 (50)
Тренер
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Новости
Публикации
Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)
Луческу провалился, и летом «Зенит» наверняка сменит главного тренера. «Бомбардир» представляет возможных кандидатов на важное место.
09.05.2017 18:15
53
30 лучших голов в истории сборной России. 10-1
Суперудар Радимова по воротам Бразилии, экстра-класс от Сычева, очередное чудо Аршавина и многое другое – в финальной десятке суперголов сборной России.
15.11.2016 10:00
3
Феерия Панченко в Ярославле и всенародное спасение «Сокола». Чем запомнится 19-й тур ФНЛ
О первом за долгое время поражении «Тосно», матче жизни и смерти для «Сокола» и начале погони «Кубани» за лидерами – в обзоре 19-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
31.10.2016 12:00
7
Обвинения Тихонова, отставка в «Сибири» и конфликт Радимова с игроками. Чем запомнится 15-й тур ФНЛ
Обвинения Тихонова в адрес арбитра и краснодарских агрономов, подарок игрокам «Динамо» от Уилкшира, готовящаяся отставка в «Сибири» и ссора в раздевалке «Зенита-2» – в обзоре 15-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
03.10.2016 11:15
3
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 30-21
Гол пяткой «Барселоне», крутые удары издали по воротам «Боруссии» и «Реала», роскошные комбинации «Спартака» и другие памятные забитые мячи – в третьем выпуске от «Бомбардира».
13.09.2016 11:15
4
Болотный футбол во Владивостоке и «сплав» Есипова. Чем запомнится 9-й тур ФНЛ, помимо московского дерби
Божья помощь в Великом Новгороде, гнев Радимова и акция против Черышева – в обзоре 9-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
24.08.2016 13:00
2
В поле воин. Юнец из «Ливерпуля» и еще 5 вратарей-гонял
Вчера Юрген Клопп в товарищеском матче против «Хаддерсфилда» выпустил 18-летнего голкипера играть форварда. «Бомбардир» дает стимул Мануэлю Нойеру, вспоминая схожие ситуации из прошлого.
21.07.2016 22:12
Полный провал «Динамо» и «Мордовии», скандал в Ярославле и нечеловеческие муки «Луча». Чем запомнится 2 тур ФНЛ
ФНЛ раскачивается: Дмитрия Черышева продолжают критиковать, динамовцы ищут свою игру, а в Ярославле турникеты не пустили полтысячи человек на футбол.
19.07.2016 16:00
10
Конте уйдет из сборной Италии после Евро-2016. «Динамо» не уволит Кобелева. Дайджест событий дня
Радимов угодил в полицию. Роналду установил личный антирекорд. Аллегри согласовал новый контракт с «Ювентусом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.03.2016 23:30
Тотти помирился со Спаллетти. «Интер» приготовил 100 миллионов для Симеоне. Дайджест событий дня
Форвард «Милана» Ньянг попал в ДТП. Пике погрозил отрубить себе руку, если Неймар уйдет в «Реал». «Манчестер Юнайтед» решил увеличить зарплату Рэшфорда в десять раз. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
29.02.2016 23:25
1
«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ
Массовая драка, забастовка прямо на поле, футбол для лыжников, не идиот Карпин, а также уроки актерского мастерства. «Бомбардир» отобрал лучшее, что произошло в ФНЛ в первом отрезке сезона.
09.12.2015 12:00
1
«Зенит» разгромил «Анжи». Моуринью снова поскандалил с судьями. Дайджест событий дня
Капелло активно зовут в МЛС. К Миранчуку проявляют интерес французские и испанские клубы. «Анжи» наконец-то обзавелся новым главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.10.2015 23:49
1
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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