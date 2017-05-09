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  • Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)

Кто должен стать новым тренером «Зенита» (если Луческу все-таки уйдет)

Леонид Слуцкий

Один из топовых российских тренеров уже полгода сидит без работы и размышляет над будущим. Скорее всего, у специалиста два варианта: либо взять команду из Чемпионшипа, либо вернуться в Россию. С одной стороны, глупо возвращаться домой, когда ты уехал на стажировку в Англию, но с другой – возможно, время еще не пришло. Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил: «Работа в РФПЛ для Слуцкого предпочтительнее, чем в Чемпионшипе».

Daily Express передает, что Слуцкий рассматривается Абрамовичем как потенциальная замена Конте, но в ближайшие пару-тройку сезонов итальянец вряд ли дернется из Лондона. Это как раз то время, которое российский тренер может потратить на то, чтобы построить что-то новое и на гораздо большие средства, чем были в ЦСКА. В Москве Слуцкий выстроил топ-клуб, кардинально изменив его всего за пару лет. В Петербурге тоже хотят подобных результатов. В этом отношении слова Геннадия Орлова о том, что «за Слуцким не пойдут звезды» выглядят нелепо. Сине-бело-голубым пора уже брать курс на омоложение, а здесь важен не статус тренера, а его умение разговаривать с футболистами.

Владислав Радимов

«Для меня это самый сложный сезон в футболе в любом качестве. Такой психологической нагрузки я не получал», − сказал на одной из пресс-конференций Владислав Радимов, когда его «Зенит»-2 в очередной раз проиграл в ФНЛ.

Экс-игрок «Зенита» несколько лет тренирует питерскую молодежь. Под его руководством команда разнесла второй дивизион, пропустив вперед внутри своей зоны только вторую команду «Спартака». Но в первой лиге Радимов столкнулся с неприятностью – коллектив, по сути, не усиливается, а вот ослабляют его регулярно либо за счет перетаскиваний футболистов в основную команду, либо за счет того, что молодых парней отправляют гулять по арендам. Одна из самых свежих потерь «Зенита»-2 – Алексей Гасилин, которого забрал «Амкар».

С этим Радимову приходится жить уже второй год. И сейчас вновь стоит вопрос о выживании, который пока что решается успешно. При этом уже полгода ходят слухи о том, что Владислава зовут в первую команду. Но, вроде как, пока речь идет о должности в руководстве клуба. Тем более, одно время он уже варился в структуре «Зенита». Хотя портал АБН утверждает, что сине-бело-голубые рассматривают на место тренера и Радимова, и Семака. Значит, шанс на повышение сохраняется.

Сергей Семак

Семак еще со времен Лучано Спаллетти практиковался в тренерском штабе «Зенита». Очевидцы утверждали, что поначалу он только наблюдал, что происходило на тренировках, даже не помогая расставлять фишки.

Затем времена изменились. Благодаря обстоятельствам он сам выводил команду на ответственные игры (как это было в плей-офф Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии»). Семак действительно получил опыт, и, как казалось питерским болельщикам, был готов стать первым за долгое время российским тренером «Зенита». Но нет. Подписали Луческу, а Семака оставили сидеть на тренерской скамейке.

Зимой Сергей ушел в «Уфу». Здесь все логично: команда уже точно не вылетит из Премьер-лиги, а обкатать свои скиллы перед потенциальным вступлением на большую должность все-таки нужно. Ходили разговоры, что «Зенит» отправит в Башкирию нескольких игроков. Самым вероятным сценарием была аренда Михаила Кержакова (вместо ушедшего в Петербург Лунева), но в «Уфе» заявили, что такие краткосрочные приобретения им неинтересны. И голкипер ушел в «Оренбург».

«Возвращение Семака в «Зенит»? Почему бы и нет? Если они сделают предложение, и Сергей Богданович даст на это свое согласие, то он, естественно, уйдет», − недавно сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Вероятность, что «Уфе» придется искать нового тренера, высока. Схема «0,5+1» в контракте Семака это только подтверждает.

Роберто Манчини

Параллельно АБН и «Коммерсант» сообщают, что руководство сине-бело-голубых рассматривает на пост главного тренера экс-коуча «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини. Более того, источник твердит, что итальянец считается приоритетным вариантом.

Последний год Манчини в отпуске. Он прилетает в Англию, чтобы «потопить» за «горожан», притом в Интернете гуляют видео, когда Роберто добирается на игру на автобусе в атрибутике команды из Манчестера. В Италии же он сейчас вроде эксперта, который высказывается по главным матчам тура.

В апреле появилась информация о том, что Манчини хочет пригласить «Рома», которая пока еще не определилась с тем, нужен ли ей Спаллетти. Во время последнего прихода в «Интер» Роберто зарабатывал около четырех с половиной миллиона евро. Римляне вряд ли смогут потянуть такую высокую зарплату тренера. А вот «Зенит» – вполне.

Клаудио Раньери

«Да, я готов вернуться к тренерской работе», − не так давно сказал итальянец. Не прошло и полугода, а Клаудио стремится вновь найти себе клуб для приключений. Еще в марте ФАН отметил, что представители «Зенита» провели неформальную встречу с Раньери, но итоги того разговора оказались неизвестными.

После вылета «Севильи» от «Лестера» в Лиге чемпионов испанская пресса активно начала форсить тему с тем, что андалусийцы хотят пригласить итальянца на пост главного тренера. Притом, что пока неизвестно, останется ли в «Севилье» Хорхе Сампаоли, которого всеми силами пытаются перетащить в сборную Аргентины.

Мы уже слышали тем летом, как «Зенит» пытался затащить к себе Мануэля Пеллегрини, а в итоге взял Луческу. Теперь у петербуржцев два варианта развития события: либо брать на перспективу российского тренера, либо звездного иностранца под серьезные трансферные закупки. Оба сценария требуют одного важного и решительного шага. В данном случае – увольнения Луческу.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Слуцкий Леонид Луческу Мирча Манчини Роберто Раньери Клаудио Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (53)
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Nevsky_RU
1494322975
Семак конечно харизматичный персонаж, но не думаю что в данный момент это подходящий вариант для Зенита. Пускай пару лет в Уфе с молодёжью поработает, опыта поднаберётся. Иностранные тренеры разочаровывают. Были некие проблески при Спалетти, но в начале его пребывания в Зените, потом всё сдулось. Адвокаат, Боаш, Луческу - при них вообще даже идеи и мысли в игре не просматривается. Как варианты еще есть антифутбольщик Бердыев, и уже тренеровавший Зенит Анатолий Давыдов. Но я за хардкор, за тренера который бы выебал и высушил зажравшихся зенитовских наёмников, за патриота Санкт-Петербурга, за того кто давал бы шанс местной молодёжи. Короче я за Радимова, хз какие бы были результаты, но скучно бы точно не было))) Так безвольно и уныло катать круглого он бы этим долбаёбам не позволил.
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ufos73
1494328349
Цирк должен продолжаться! Ну если цыгана погонят, то первые двоя хороший вариант ))))
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Гаскойн
1494331544
На межсезонье Семака,потом взять любого итальяшку,типа помощником,Семака выебнуть в начале сезона,поставить итальяшку главным!Профит!!!
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vla4839
1494344794
Начинать надо со смены руководства клуба"Зенит" ! При последних 3-х тренерах и их новых игроках "Зенит "не прогрессирует,а скорее деградирует. Руководство гнёт свою неправильную линию в руководстве коллективом которого уже нет как такового несколько лет,есть набор неплохих игроков,которые не хотят или не могут играть под руководством этих тренеров. Вот Бухаров ушёл к Бердыеву-и заиграл. Корниленко -тоже в "Крыльях" и другие.
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vodomut
1494347192
как ярый противник Зенита-желаю им тренера Мудко,тот за что не возьмётся всё развалит!
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multiscan
1494348842
Луческу не уйдёт! Уйдут его!
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JackBruce
1494396611
Оставьте Луческу - он реально хороший тренер, а то что ворчит на судейство, значит еще и нормальный человек - не робот без нервов.
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lokoman92
1494425806
Слуцкий - идеальный вариант для питерцев... Жесткий тренер, да и в интервью всякую блаш нести не будет)
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сасас
1494525417
Безусловно Радимова или Семака. А можно и двоих сразу. Надоели уже эти иностранные тренеры, пора своим шанс дать.Хуже точно не будет. Ну а если несложится- то хотя бы зла на них не будет, как на гнилуческу
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отдай мои вещи
1494604893
Бомжам- бомжа - Радимова )
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