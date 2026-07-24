Гол «Балтики» в ворота ЦСКА стал историческим

Нападающий калининградской «Балтики» Чинонзо Оффор установил рекорд РПЛ по самому быстрому первому голу сезона.

Форвард отличился на 35-й секунде выездного матча первого тура РПЛ против ЦСКА. Прежнее достижение принадлежало Александру Шуленину, который в сезоне-2013/14 забил первый гол чемпионата на 67-й секунде.