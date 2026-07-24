В «Балтике» высказались о скором трансфере вратаря Бориско в ЦСКА

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о трансфере вратаря Максима Бориско в ЦСКА.

«Переговоры ведутся, вопрос обсуждается. Но конкретики пока нет. Трансферное окно долгое, может решиться завтра, может через месяц. Есть моя точка зрения, есть точка зрения ЦСКА, игрока. Знаю его позицию, но спросите у него. Ведeм переговоры только с ЦСКА, мы очень близки к сделке, процесс идeт», – сказал Измайлов.