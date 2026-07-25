Представители Луиса Энрике высказались о возможном аресте игрока «Зенита»

Представители Луиса Энрике отреагировали на информацию о том, что нападающему «Зенита» грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что бразилец не выплачивает штрафы за нарушения правил дорожного движения.

«Луис Энрике не был уведомлен никакими государственными органами власти об этих предполагаемых нарушениях и невыплаченных суммах. В настоящее время игрок и юридический отдел клуба предпринимают необходимые шаги, чтобы разобраться в ситуации, узнав об этом в пятницу.

Кстати, вероятность ареста игрока исключена. Эти заголовки носят характер погони за сенсацией», – заявили представители игрока.