Зенитовца Энрике предложили бразильскому топ-клубу

Представители нападающего «Зенита» Луиса Энрике предложили «Фламенго» рассмотреть трансфер 25-летнего бразильца.

Руководство бразильского клуба изучает условия потенциальной сделки и пока не направляло официального предложения в петербургский клуб. В переходе вингера лично заинтересован президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста.