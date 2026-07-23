Зенитовца Энрике предложили бразильскому топ-клубу

Представители нападающего «Зенита» Луиса Энрике предложили «Фламенго» рассмотреть трансфер 25-летнего бразильца.
Руководство бразильского клуба изучает условия потенциальной сделки и пока не направляло официального предложения в петербургский клуб. В переходе вингера лично заинтересован президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста.
- Луис Энрике пополнил состав «Зенита» в 2025 году, перейдя из «Ботафого» за 33 млн евро.
- За сине-бело-голубых он провел 48 матчей и забил восемь мячей.
- Контракт игрока с российским клубом действует до конца 2028 года.
Источник: RTI Esporte