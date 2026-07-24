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  • Радимов предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу, приведя в пример Неймара

Радимов предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу, приведя в пример Неймара

24 июля, 12:37
21

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что Артем Дзюба должен вернуться в «Спартак».

– Я считаю, что Дзюба многим может помочь. И тому же «Спартаку» может помочь. Но только надо сесть на берегу и договориться: «Артeм, будет так, так и так». И никаких претензий не будет. Если Артeм согласен на это, то какие могут быть претензии? Никаких. Это, опять же, условно проводя параллель с чемпионатом мира, как Неймар для сборной Бразилии.

– О, достойное сравнение.

– Ну, топовая история, да. Вопрос только в коммуникации. Справится ли Дзюба со своим эго, сможет ли сидеть на скамейке? Если Дзюба с этим справится, то в распоряжении «Спартака» может появиться человек на долгие годы – не только в качестве игрока, но и функционера. Как Константин Зырянов в «Зените». Если говорить о клубах второго эшелона, то нужны ли самому Дзюбе «Акрон», «Факел» или кто-то ещe? Уровень Дзюбы всe-таки выше, чем борьба за выживание.

  • 37-летний Дзюба в прошлом сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «РБ Спорт»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Сантос Спартак Дзюба Артем Неймар Радимов Владислав
Комментарии (21)
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Айболид
1784885925
Решено - соболева и бздюбу в Спартак.
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Юбиляр
1784887004
"— Да-да, белый, горячий, совсем белый!" (с)😱...
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DmitryViktorovich
1784887142
То то неймар много пользы там приносит))
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nik55
1784887195
себе его забери
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FROLL007
1784887330
Будет поднимать хряков с колен. Гыгыгы
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k611
1784888056
Пусть в Зенит возвращается
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andr45
1784888772
Радимов, это который Стоит на асфальте, в лыжи обутый, Знали, что б все - он долбанутый?
Ответить
NewLife
1784890613
Буланов, хочешь помочь - убери газпром из рфс😂
Ответить
rash1959
1784895611
Предлагаю буланову не возвращать утерянный мозг.
Ответить
Бумбраш
1784896230
Буланиха,верни зюпу себе домой,там и дзюбте друг другу
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