Радимов предложил «Спартаку» вернуть Дзюбу, приведя в пример Неймара

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что Артем Дзюба должен вернуться в «Спартак».

– Я считаю, что Дзюба многим может помочь. И тому же «Спартаку» может помочь. Но только надо сесть на берегу и договориться: «Артeм, будет так, так и так». И никаких претензий не будет. Если Артeм согласен на это, то какие могут быть претензии? Никаких. Это, опять же, условно проводя параллель с чемпионатом мира, как Неймар для сборной Бразилии.

– О, достойное сравнение.

– Ну, топовая история, да. Вопрос только в коммуникации. Справится ли Дзюба со своим эго, сможет ли сидеть на скамейке? Если Дзюба с этим справится, то в распоряжении «Спартака» может появиться человек на долгие годы – не только в качестве игрока, но и функционера. Как Константин Зырянов в «Зените». Если говорить о клубах второго эшелона, то нужны ли самому Дзюбе «Акрон», «Факел» или кто-то ещe? Уровень Дзюбы всe-таки выше, чем борьба за выживание.