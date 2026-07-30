Рубенс из «Динамо» рассказал, за что его едва не убили

Полузащитник «Динамо» Рубенс рассказал, что болельщики угрожали ему убийством.
– Ты большую часть жизни прожил в Белу-Оризонти, играя за «Атлетико Минейро». Попадал ли когда-нибудь на улицах в неприятные ситуации?
– Белу-Оризонти – очень спокойный город, поэтому никогда не было таких ситуаций. Самое сложное и опасное – это болельщики. Если ты проиграешь матч, плохо выступишь, то твоя жизнь превращается в ад: ты не можешь спокойно поехать с семьей в ресторан или гулять. Что касается жизни в целом, то в Белу-Оризонти не так опасно.
Мы играли в четвертьфинале Кубка Либертадорес, и в серии пенальти я не забил, из-за чего мы не прошли дальше. Тогда получил много сообщений с угрозами. Меня хотели убить. Это был очень сложный момент, просто кошмар. Я не мог даже выйти на улицу погулять, потому что было страшно из-за прямых угроз.
- Рубенс перешел в «Динамо» летом 2025 года.
- В прошлом сезоне он провел 21 матч в РПЛ.
- Его контракт с московской командой рассчитан до 30 июня 2030 года.