Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Рубенс выделил самого сложного соперника в РПЛ.
– Многие говорят, что главный соперник «Динамо» – «Спартак». Для тебя это «Спартак» или все‑таки «Краснодар»?
– «Спартак» – принципиальный соперник. Для меня лично самый сложный соперник в РПЛ – «Краснодар», это очень хорошая команда, они очень дисциплинированны на поле, знают, что должны делать. С ними всегда очень сложно играть.
«Спартак» – тоже большой клуб и хорошая команда, но в матчах с ними у нас получается больше, чем с «Краснодаром».
- У «Динамо» после двух туров одно очко.
- В 14:30 по московскому времени москвичи примут «Динамо Мх».
- Рубенс в РПЛ год.
Источник: «Матч ТВ»