Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Рубенс выделил самого сложного соперника в РПЛ.

– Многие говорят, что главный соперник «Динамо» – «Спартак». Для тебя это «Спартак» или все‑таки «Краснодар»?

– «Спартак» – принципиальный соперник. Для меня лично самый сложный соперник в РПЛ – «Краснодар», это очень хорошая команда, они очень дисциплинированны на поле, знают, что должны делать. С ними всегда очень сложно играть.

«Спартак» – тоже большой клуб и хорошая команда, но в матчах с ними у нас получается больше, чем с «Краснодаром».