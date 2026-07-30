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  • Игрок «Динамо» рассказал о напряженной атмосфере в «Динамо» при Карпине

Игрок «Динамо» рассказал о напряженной атмосфере в «Динамо» при Карпине

30 июля, 08:51
4

Полузащитник «Динамо» Рубенс Диас оценил бывших тренеров команды Валерия Карпина и Ролана Гусева.

– В прошлом сезоне в «Динамо» работало два тренера – Карпин и Гусев. Как думаешь, что Гусев дал команде за те полгода, что он работал?

– Атмосфера внутри команды должна быть легкой. Мы здесь все взрослые люди и понимаем нашу ответственность, что и как должны делать. Когда есть хорошая, легкая атмосфера и люди уважают друг друга, то все получается лучше. Когда я приехал сюда, так не было. А с Роланом была очень легкая атмосфера и уважение. У нас было много хороших моментов. Может быть, играли не очень классно, но в штабе были люди, которые хорошо понимали футбол и уважали футболистов. У меня нет претензий к Карпину вообще. У меня никогда не было с ним проблем, а также с людьми из его штаба. Но я просто не был согласен со многими требованиями, которые были.

– Многие игроки отмечают, что он такой жесткий, авторитарный. Его можно назвать диктатором?

– Конечно, он более авторитарный. Я не думаю, что это плохо, просто это его манера – серьезный, без шуток и строгий. Но это хороший тренер, который достойно знает футбол, сам в прошлом играл на высоком уровне. Однако при нем не было легкой атмосферы, скорее была напряженная.

  • В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию. Его заменил член штаба Ролан Гусев.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубенс Карпин Валерий
Комментарии (4)
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FFR
1785393268
Зачем ворошить прошлое?
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andrei-sarap-yandex
1785399374
ГУСЕВ ЗЛО
Ответить
шахта Заполярная
1785402825
Осмелели, теперь можно грязью поделиться
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crf57
1786027967
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