Игрок «Динамо» рассказал о пугающих ценах на аренду жилья в Москве

Бразильский защитник «Динамо» Рубенс рассказал о жизни в Москве.

«Честно говоря, Москва – это великолепный город, а Россия – хорошее место для жизни. Тут красиво, безопасно. Моя семья любит здесь жить. Могу сказать только хорошее, несмотря на то, что в Москве в некоторых местах дорого. Российский футбол очень сильно отличается от бразильского. Здесь гораздо интенсивнее, больше физики. Тот, кто не привык к такому футболу, может удивиться. Очень-очень большая разница.

Что именно дорого в Москве? Меня пугают больше всего цены на аренду жилья. Очень дорого, если сравнивать с Бразилией. На те деньги, что я снимаю дом в Москве, в Бразилии мог бы жить на вилле. Рестораны чуть дорогие, супермаркеты. Хотя есть некоторые вещи, которые дешевле, чем в Бразилии», – сказал Рубенс.