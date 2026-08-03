«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности

«Зенит» и «Крузейро» не смогли согласовать трансфер Луиса Энрике.

Бразильский клуб хотел выкупить 25-летнего вингера без включения в сделку своих футболистов.

Сине-бело-голубые настаивали на обмене игроками с участием защитника Жонатана Жезуса и вингера Кени Арройо.

«Крузейро» отказался от таких условий и вышел из переговоров.