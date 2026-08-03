«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности

«Зенит» и «Крузейро» не смогли согласовать трансфер Луиса Энрике.
Бразильский клуб хотел выкупить 25-летнего вингера без включения в сделку своих футболистов.
Сине-бело-голубые настаивали на обмене игроками с участием защитника Жонатана Жезуса и вингера Кени Арройо.
«Крузейро» отказался от таких условий и вышел из переговоров.
- Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года.
- За это время он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
Источник: ESPN Brasil