Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе

Дмитрий Кириченко ответил, какие игроки из России готовы к продолжению карьеры в европейских клубах.
– Кто из сегодняшнего поколения россиян ближе всего к тому, чтобы играть в Европе на топ-уровне?
– Эти фамилии на слуху. Мы их слышим каждый раз. Это Батраков, Кисляк. Молодые, умные и быстрые ребята.
- Алексей Батраков выступает за «Локомотив». Его рыночная стоимость – 28 млн евро.
- Матвей Кисляк – игрок ЦСКА. Его оценивают в 25 млн евро.
- Батраков близок к трансферу в «Галатасарай». Ранее им интересовался «ПСЖ».
- Кисляка этим летом не отпустили в «Бешикташ».
Источник: «Чемпионат»