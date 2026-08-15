Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе

Дмитрий Кириченко ответил, какие игроки из России готовы к продолжению карьеры в европейских клубах.

– Кто из сегодняшнего поколения россиян ближе всего к тому, чтобы играть в Европе на топ-уровне?

– Эти фамилии на слуху. Мы их слышим каждый раз. Это Батраков, Кисляк. Молодые, умные и быстрые ребята.