«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»

«Зенит» действительно проявляет интерес к опорному полузащитнику «Флуминенсе» Геркулесу.

Известно, что у петербуржцев были консультации по этому вопросу, однако официального предложения ещe не было.

«Зенит» заинтересовался игроком «Флуминенсе» после отказа от переезда в Россию опорного полузащитника Данило из «Ботафого».