«Зенит» провел консультации по возможности трансфера игрока «Флуминенсе»

«Зенит» действительно проявляет интерес к опорному полузащитнику «Флуминенсе» Геркулесу.
Известно, что у петербуржцев были консультации по этому вопросу, однако официального предложения ещe не было.
«Зенит» заинтересовался игроком «Флуминенсе» после отказа от переезда в Россию опорного полузащитника Данило из «Ботафого».
- 25-летний Геркулес в этом году провел за «Флуминенсе» 32 матча, забил 4 гола.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»