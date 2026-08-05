Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался по итогам кубкового матча против «Балтики» (1:0).

– Победили, самое главное – три очка. Все команды в нашей группе неуступчивые. Первый тайм больше контролировали мяч. Создавали моменты, которые не завершили голами. Могли забить больше, но победили – это самое главное.

В конце низковато сели, где‑то в полуфлангах оставляли пространство. «Балтика» стала использовать навесы, создали навал. Но не пропустили, выстояли, победили.

– Насколько сильно изменилась игра после замены Даниила Кондакова?

– Хочется его поддержать. Он уехал до окончания матча на скорой. Уточним как у него дела.

Что касается замены, Горшков по позиции его заменил, не пришлось делать перестроения.