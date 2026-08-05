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Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»

Вчера, 20:35
19

Футболист «Спартака» Павел Полех стал самым молодым автором гола за всю историю клуба.

16-летний игрок отличился в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (5:1). Полех забил на 84-й минуте и установил окончательный счeт во встрече.

Возраст форварда на момент гола составил 16 лет и 246 дней. Предыдущее достижение принадлежало Джано Ананидзе, бывшему полузащитнику красно-белых, – в 2009 году он поразил ворота «Краснодара» в возрасте 16 лет и 278 дней.

Десятка самых «молодых» голов «Спартака» выглядит так.

  • Полех родился в 2009 году.
  • Матч с «Оренбургом» стал для него третьим во взрослой карьере.
  • «Спартак» занимает в кубковой группе второе место.

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Источник: телеграм-канал Alexey Z. Spectre
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Полех Павел
Комментарии (19)
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oyabun
1785951769
Полех показал очень яркую и зрелую игру, несмотря на то что у него было не так много игрового времени. КПД высочайший! Главное, чтобы не задвинули и не потеряли парня. Конкуренты не дремлют, особенно болотные.
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subbotaspartak
1785952130
Флаг в ...ноги...
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FCSpartakM
1785952376
Сижу и думаю, почему тот же локо не хочет в аренду молодняка набрать того же Полеха. Любой топ клуб им отдаст ради практики игроков, они тупо ни для кого не принципиальный соперник
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Константин-Шапкин-google
1785953052
Видит поле, в пас играет, гол забил! Хорошее начало. С почином! Так продолжить
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FWSPM
1785953093
парень хорош но надо смотреть в серьезных матчах. пора начинать выпускать вместо маркиньоса
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...уефан
1785953676
...сегодня был хорош молодой сибиряк!...
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Krics
1785953824
Великие игроки нашего времени Месси и Роналду в каком возрасте себя проявили? Я не против молодого парня,но одна игра это ни о чём, без обид.
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subbotaspartak
1785955386
Удачи...С приветом из Сибири.
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odessakmv
1785981534
теперь главное не повторить "судьбу" Джано, а сделать карьеру не хуже, чем у многих других членов этого списка
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Oldtrafford83
1785992440
Паренек прям круто вышел, желаю дальнейшего развития в правильном ключе и чтобы не брал пример с лупоглазых и млекопитающих ))
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