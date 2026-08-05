Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»

Футболист «Спартака» Павел Полех стал самым молодым автором гола за всю историю клуба.

16-летний игрок отличился в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (5:1). Полех забил на 84-й минуте и установил окончательный счeт во встрече.

Возраст форварда на момент гола составил 16 лет и 246 дней. Предыдущее достижение принадлежало Джано Ананидзе, бывшему полузащитнику красно-белых, – в 2009 году он поразил ворота «Краснодара» в возрасте 16 лет и 278 дней.

Десятка самых «молодых» голов «Спартака» выглядит так.