Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счeтом 1:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоялась на «Газпром Арене», главным арбитром выступил Никита Новиков.

Единственный гол был забит уже на второй минуте – защитник «Зенита» Кевин Андраде поразил ворота бывшего клуба и не стал праздновать взятие ворот. Во втором тайме петербуржцы потеряли из-за травмы полузащитника Даниила Кондакова – он покинул поле на 53-й минуте.

В группе C также играют самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». «Зенит» после первого тура набрал три очка и возглавил квартет.