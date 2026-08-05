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  • Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу

Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу

Вчера, 22:44
19

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счeтом 1:0 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча состоялась на «Газпром Арене», главным арбитром выступил Никита Новиков.

Единственный гол был забит уже на второй минуте – защитник «Зенита» Кевин Андраде поразил ворота бывшего клуба и не стал праздновать взятие ворот. Во втором тайме петербуржцы потеряли из-за травмы полузащитника Даниила Кондакова – он покинул поле на 53-й минуте.

В группе C также играют самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». «Зенит» после первого тура набрал три очка и возглавил квартет.

Россия. Кубок. Группа C. 1 тур
Зенит - Балтика - 1:0 (1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - К. Андраде, 3.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Андраде Кевин
Комментарии (19)
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рылы
1785959103
ждём визгов талалайкина и дцп-шного бумбрылыша.
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Semenycch
1785959190
Хороший, упругий матч скамейки Зенита. Хорошо сыграли в три центральных защитника.
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Император 1
1785959193
Поздравляю Зенит с победой. После гола выиграли в стиле Семака)
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САНЁК17
1785959278
Петерцы молодцы, удержали минимальную счет до победы
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Semenycch
1785959347
Опять безобразное судейство! В матче чемпионата Барриосу чуть ногу не оторвали, тут Кондакова отправили нокаут! А рефери что на поле, что на ВАРе вообще ничего видеть не хотят! Рефери, Вам очки купить?
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raritet
1785959507
Только не так давно прошла инфа о том, что Балтика приобретает двухметрового защитника. Если так дальше пойдет , то Кондакову вообще лучше не выходить на лужайку , сотрут в порошок. Сегодня еще легко отделался, нокдауном. На мой взгляд чистейший фол.
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Рыло свина
1785959603
Чем отличается локоть игрока Рубина, от локтя игрока Балтики? Разные турниры, разные судьи, разные команды!
Ответить
knikos
1785960255
Нормально выиграли , по делу . Жаль , что Аугусто не реализовал ни один из своих великолепных моментов . Надеюсь , исправится , когда его голы будут нужнее . Семак так и не выпустил Моста . Видать , окончательно разочаровался в нём . Москвичёв , стоявший практически без работы , в решающий момент проявил себя . Молодец . В общем - нас с победой !
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knikos
1785960428
Интересный момент . Провалы в центре поля в начале матча , Семак переводит Дркушича в опорную зону и ... всё нормализовалось . Респект тренеру !
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Кривая да нелёгкая
1785988247
Чуть посильнее соперник попался и корявая натужная победа! Игры нет третий сезон , впрочем ожидаемо все это пока Семак рулит
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