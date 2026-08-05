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  • Бевеев из «Балтики» повторил знаменитый перформанс Горлуковича

Бевеев из «Балтики» повторил знаменитый перформанс Горлуковича

Вчера, 21:47
8

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев перед кубковым матчем против «Зенита» перепутал раздевалки.

«Я ошибся раздевалкой. Когда зашeл, то увидел, что все в голубом, а моя команда играет домашние матчи в синем.

Пришлось пошутить: меня не берут, тогда я сам прихожу. Всe нормально, посмеялись», – сказал Бевеев.

  • Ранее то же самое произошло с защитником «Спартака» Сергеем Горлуковичем, который в перерыве матча по ошибке зашел в раздевалку «Торпедо».
  • Бевеев в «Балтике» год.
  • 30-летний футболист провел 9 матчей за сборную России, забил гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Зенит Бевеев Мингиян Горлукович Сергей
Комментарии (8)
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рылы
1785957568
там, вообще, везде таблички. и на дверях и на стенах. хотя сомневаюсь, что он умеет читать.
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Semenycch
1785959123
Если хочешь перейти в Зенит, тебе не раздевалкой нужно ошибаться, а номером телефона!
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