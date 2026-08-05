Бевеев из «Балтики» повторил знаменитый перформанс Горлуковича

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев перед кубковым матчем против «Зенита» перепутал раздевалки.
«Я ошибся раздевалкой. Когда зашeл, то увидел, что все в голубом, а моя команда играет домашние матчи в синем.
Пришлось пошутить: меня не берут, тогда я сам прихожу. Всe нормально, посмеялись», – сказал Бевеев.
- Ранее то же самое произошло с защитником «Спартака» Сергеем Горлуковичем, который в перерыве матча по ошибке зашел в раздевалку «Торпедо».
- Бевеев в «Балтике» год.
- 30-летний футболист провел 9 матчей за сборную России, забил гол.
Источник: «Матч ТВ»