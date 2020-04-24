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    Сергей Горлукович

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Вадимович
    Фамилия Горлукович
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 ноября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Байкал 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.10.2013 Иртыш 2 : 0 Байкал
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