Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Горлукович
Сергей Горлукович
Россия
18 ноября 1961 (64)
Тренер
Статистика
Новости
Бевеев из «Балтики» повторил знаменитый перформанс Горлуковича
5 августа
9
Файзулин рассказал, как Горлукович издевался над футболистами
2025.01.11 09:55
5
Горлукович рассказал, надо ли российским игрокам уезжать в Европу
2023.11.08 17:02
Горлукович дал однозначный ответ о победителе РПЛ сезона-2023/24
2023.11.08 14:30
4
Горлукович: «Сейчас «Спартак» действует по принципу – идет игра или нет»
2020.04.24 10:11
13
Горлукович: «Глушаков – ноль на поле. Фанаты должны его по голове гладить и целовать?»
2018.12.01 00:51
21
Горлукович: «Может, в следующие 15 лет Федун еще раз с тренером угадает»
2018.11.14 18:40
11
Горлукович: «Глушаков должен благодарить Федуна, который в таком возрасте продлил с ним контракт на улучшенных условиях»
2018.11.14 15:28
16
Горлукович: «К сожалению, статус народного клуба «Спартак» лет как пятнадцать потерял»
2018.11.14 13:28
15
Горлукович: «Глушаков двигается по полю медленнее ветеранов, которые спешат, чтобы поскорее после игры пивка попить»
2018.09.21 16:20
13
Горлукович: «Сможет ли Терри закрыть Дзюбу? Не вижу никакой проблемы в этом. В РПЛ можно закрыть любого»
2018.09.10 12:25
15
Горлукович: «В нашем чемпионате пешеходов Терри может стоять и читать игру»
2018.09.09 22:36
12
Горлукович – об Адриано: «Если бы не удаление этого идиота, «Спартак» так бы и ходил весь матч с ПАОКом пешком»
2018.08.17 12:37
13
Горлукович – Головину: «Срочно уезжай из этого чемпионата пешеходов. Беги отсюда в любую сильную европейскую лигу»
2018.06.20 17:30
36
Горлукович: «Только нездоровые люди могут называть Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха»
2018.05.27 22:53
19
Горлукович: «Кем был Глушаков до прихода Карреры? И он еще что-то мутит? Тогда на выход»
2018.04.26 17:16
38
Горлукович: «Футболисты «Спартака» должен биться за тренера, который сделал их чемпионами»
2018.04.26 12:42
19
Горлукович: «За 10 лет в сборной не нашли замену Березуцкому. Это катастрофа, деградация системы футбола»
2018.02.20 14:46
32
Горлукович: «Где был Промес в матче с «Атлетиком»? Может, его надо было продать?»
2018.02.15 23:37
7
Горлукович ждет, что фиаско встряхнет «Спартак» перед дерби
2017.12.08 09:43
5
Горлукович: «Надеюсь, 0:7 поможет опуститься Джикии на землю и встать на правильный путь»
2017.12.08 06:48
9
Горлукович: «Спартак» играл хорошо с «Ливерпулем». Первые две минуты»
2017.12.07 13:04
8
Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»
2017.10.18 18:36
7
Горлукович: «Спартак» одержал историческую победу? Историческая – это победа ЦСКА в финале Кубка УЕФА»
2017.10.18 16:58
24
Горлукович: «Ничья со «СКА-Хабаровском» на выезде будет для «Спартака» большим успехом»
2017.08.21 20:51
25
Горлукович: «Матч «Спартака» с «Локомотивом» показал, что у нас будет новый чемпион»
2017.08.21 20:04
22
Горлукович: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» залетело все»
2017.08.08 15:30
12
Колыванов: «Не считаю, что сборная г…но. Нужно говорить, что мы способны на многое»
2017.06.26 07:08
8
Горлукович: «Роналду приехал в отпуск, а мы ему проигрываем»
2017.06.23 20:24
19
Горлукович: «Гинер – лучший президент за всю историю российского футбола»
2017.04.28 13:50
22
1
2
Главные новости
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
2
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
2
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
9
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
Вчера, 20:51
21
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
Вчера, 20:12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+