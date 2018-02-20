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  • Горлукович: «За 10 лет в сборной не нашли замену Березуцкому. Это катастрофа, деградация системы футбола»

Горлукович: «За 10 лет в сборной не нашли замену Березуцкому. Это катастрофа, деградация системы футбола»

20 февраля 2018, 14:46
32

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович выразил непонимание, почему за 10 лет российский футбол не подготовил игрока на смену Василию Березуцкому в национальной команде. Специалист также отметил. что не видит смысла в возвращении 35-летнего игрока в сборную, о приостановлении выступлений за которую он объявил более года назад.

– Сразу после травмы Джикии пошли разговоры о том, что надо просить Василия Березуцкого вернуться в сборную. Вы тоже так считаете?

– Нет. Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная?

– Домашний чемпионат мира все-таки.

– Ну и что? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае.

– В каком же?

– Если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя «отвозят».

– Разве нам не повезло с группой? Помимо Уругвая – Саудовская Аравия и Египет.

– В Египте вообще-то Салах есть. Вот попадет он под нападающего «Ливерпуля». И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия ЦСКА Березуцкий Василий Горлукович Сергей
Комментарии (32)
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alp
1519127832
серьезно??? а мутко вон говорит, что у нас все огонь!! правда на олимпиаде ниодного золота, но это происки проклятых буржуев!!
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edw7777
1519128016
Я бы расширил. Это деградация всего государства!
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Shogun
1519128633
Ну если чтоб ребенка взяли в детсад, в академию, в университет и т.д. надо бабла посыпать, так что тут вообще говорить, а с лимитом говорит, что долг у Дейви Джонса 100 лет службы и скоро уже Лихтенштейн и Люксембург с Косово натягивать нашу хваленную сборную будут
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insider_retro
1519128936
Мне кажется, что это не деградация футбола, а неспособность клубов находить и выращивать игроков в нужном амплуа! Прежде всего для себя, а как продолжение цикла, то и для сборной!
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Loxxam
1519130028
После распада СССР у нас деградация не только в спорте но и во всей стране в целом в любом вопросе
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AlfavitЪ
1519131039
А в какой отрасли у нас хорошо, кроме списка Форбс?
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Братья Васильевы
1519131398
Смотрю ЧМ начиная с Мексики-70. В этот раз ожидается самая слабая команда. Если ошибусь, буду очень рад.
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Куртуазные манеры
1519131986
Жду не дождусь золотой осени, когда начнется грандиозный шухер под названием реформа российского футбола.
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Svoysvoemubrat
1519132990
Нужно капитально проветрить вонючую конуру под названием РФС.
Ответить
Svoysvoemubrat
1519133306
Можно подумать, что кроме защитной, остальные линии сборной в полном порядке. Реально у нас серая безликая команда, без ярких игроков. Посмотрите на биатлон, летом все повторится в футболе.
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