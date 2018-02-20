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    Горлукович: «За 10 лет в сборной не нашли замену Березуцкому. Это катастрофа, деградация системы футбола»

    Экс-защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович выразил непонимание, почему за 10 лет российский футбол не подготовил игрока на смену Василию Березуцкому в национальной команде. Специалист также отметил. что не видит смысла в возвращении 35-летнего игрока в сборную, о приостановлении выступлений за которую он объявил более года назад.

    – Сразу после травмы Джикии пошли разговоры о том, что надо просить Василия Березуцкого вернуться в сборную. Вы тоже так считаете?

    – Нет. Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная?

    – Домашний чемпионат мира все-таки.

    – Ну и что? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае.

    – В каком же?

    – Если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя «отвозят».

    – Разве нам не повезло с группой? Помимо Уругвая – Саудовская Аравия и Египет.

    – В Египте вообще-то Салах есть. Вот попадет он под нападающего «Ливерпуля». И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 14:46
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 февраля 2018, 08:27

      Глядя на нынешний состав сборной России, понимаешь, каким крутым он был 10 лет назад. Малафеев+Акинфеев, в расцвете сил Березуцкие, Игнашевич, Аршавин, Керж, Павлюченко, Билялетдинов + Зырянов, Семак, Семшов... + немало добротных игроков для глубины состава... + молодёжь, один Дзагоев чего стоил. Всё познаётся в сравнении! Огромным успехом будет, если Россия вообще нынче выйдет из группы. Я вот в этом сомневаюсь...
      Горлукович прав.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 февраля 2018, 04:49

      Потому что конкуренции нет.зачем тренироваться если у тебя российский паспорт и зарплата завышена и у тебя гарантировано место в основе просто из за паспорта. ..мудко молодец.

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 20 февраля 2018, 20:06

      насчёт отвозят можно про каждого российского защитника сказать, тоже мне пример привёл

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:50

      Пока претендента на роль ведущего защитника мы не видим.Но как знать...

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:13

      полностью согласен, идея с возвращением вообще изначально выглядела бредом а сейчас и подавно нужно принять его решение и стараться другими путями выходить из положения.

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 февраля 2018, 17:51

      Все клубы детского, юношеского и молодежного футбола "заточены", на достижения результата ,так как высокое место повышает показатели клуба или школы,повышает авторитет тренера, а для скромных спортивных школ (откуда и черпаются юные таланты) участие и занятое высокое место,в определенной степени финансовый задел для будущего турнира.У профессиональных команд также в" приоритете" результат и порой в погоне за этим результатом, не находится время для молодых и перспективных футболистов ,для их роста. Большое количество молодежи "умирают" для большого футбола в переходной фазе, от молодёжки во взрослый футбол.Об этом много говорят ,но ничего не меняется .Нужно более бережно относится к своим молодым футбольным кадрам ,и подводить их во взрослый футбол с наименьшими потерями.Если парень не заиграл до 20 лет на профессиональном уровне,то в дальнейшем на многих ставят" крестик", что в корне не верно.Система молодежных соревнований 21год,22 и 23 года отсутствует( кроме может на уровне студенчества). В Европе берегут эти возраста, и дают играть в соревновательном режиме и не кричат деградация и караул.Ну и одна из самых насущных проблем в спорте,не только в футболе ,это финансирование.К сожалению уровень жизни действительно" деградирует" и падает, и ждать чудес в нашем футболе наверное не стоит

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 февраля 2018, 17:44

      Нашли,Кутепова и Васина...

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 17:18

      пока в рфс сидят эти упыри ничего кардинального в нашем футболе не будет

      5
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 20 февраля 2018, 17:15

      никто не заинтересован в подготовке футбольных кадров - купить-продать легионера и никаких забот с детьми и юношами...((

      5
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      Рейтинг: +527

      трениришко 20 февраля 2018, 17:11

      а Ковтун в защите это не деградация

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