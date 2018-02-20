Горлукович: «За 10 лет в сборной не нашли замену Березуцкому. Это катастрофа, деградация системы футбола»

Экс-защитник «Спартака» и сборной России Сергей Горлукович выразил непонимание, почему за 10 лет российский футбол не подготовил игрока на смену Василию Березуцкому в национальной команде. Специалист также отметил. что не видит смысла в возвращении 35-летнего игрока в сборную, о приостановлении выступлений за которую он объявил более года назад.

– Сразу после травмы Джикии пошли разговоры о том, что надо просить Василия Березуцкого вернуться в сборную. Вы тоже так считаете?

– Нет. Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная?

– Домашний чемпионат мира все-таки.

– Ну и что? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае.

– В каком же?

– Если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя «отвозят».

– Разве нам не повезло с группой? Помимо Уругвая – Саудовская Аравия и Египет.

– В Египте вообще-то Салах есть. Вот попадет он под нападающего «Ливерпуля». И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола.