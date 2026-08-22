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  • Суперкубок Германии. «Бавария» в 12-й раз выиграла трофей, победив дортмундскую «Боруссию» (2:1)

Суперкубок Германии. «Бавария» в 12-й раз выиграла трофей, победив дортмундскую «Боруссию» (2:1)

22 августа, 23:25
4

«Бавария» стала обладателем Кубка Германии-2026.

В матче за трофей мюнхенцы оказались сильнее «Боруссии Д» – 2:1.

Майкл Олисе еще в первом тайме забил сам и ассистировал Натаниэлю Брауну. У дортмундцев на 75-й минуте отличился Фабиу СилвСилва.

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 12-й раз в истории. Это рекорд турнира.

Суперкубок Германии. Финал
Боруссия Д - Бавария - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Браун, 28; 0:2 - М. Олисе, 45+1; 1:2 - Ф. Силва, 75.
Удаления: Р. Бенсебаини, 90 - нет.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Германии Бавария Боруссия Д
Комментарии (4)
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Император 1
1787430548
Отлично. С победой. В принципе, ожидаемо.
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Пригожин Женя
1787430555
Я думал в России судьи профнепригодные но из германии произошел тук тук. Шлягер это аналог нагего кукусряна, кукуляка, *********, и легендарного вилкова.. Бавария не может, судья поможет!
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темирхан
1787476015
не 12 раз выиграла трофей, а 12 трофей в своей истории.
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