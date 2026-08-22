Суперкубок Германии. «Бавария» в 12-й раз выиграла трофей, победив дортмундскую «Боруссию» (2:1)

«Бавария» стала обладателем Кубка Германии-2026.

В матче за трофей мюнхенцы оказались сильнее «Боруссии Д» – 2:1.

Майкл Олисе еще в первом тайме забил сам и ассистировал Натаниэлю Брауну. У дортмундцев на 75-й минуте отличился Фабиу СилвСилва.

«Бавария» выиграла Суперкубок Германии в 12-й раз в истории. Это рекорд турнира.