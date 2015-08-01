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    • «Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии

    «Бавария» проиграла «Вольфсбургу» в матче за Суперкубок Германии

    Вслед за некоторыми другими европейскими футбольными сезонами стартовал оный и в Германии: в Вольфсбурге одноименный клуб и «Бавария» разыгрывали Суперкубок страны. Естественно, шансы на победу гостей были куда более предпочтительными, но «волки» в минувшем году прослыли играющей и интересной командой, поэтому заранее сбрасывать со счетом участника Лиги чемпионов было нельзя. И в первой половине встречи при несколько академичной игре подопечные Дитера Хекинга свои ворота на замке сохранили, которые защищал не основной вратарь Диего Бенальо, а вернувшийся из аренды в «Вердере» Коэн Кастелс. Однако на самом старте второго тайма надежда «Баварии» Арьен Роббен вывел «ротхозе» вперед. Было ощущение, что теперь играть гостям будет куда легче, они будут действовать раскованно и смогут забить еще, но мяч в ворота бельгийца больше не шел. А когда дело катилось к минимальной победе «Баварии», быка за рога резко взял порядком позабытый широкой публикой Никлас Бендтнер, забивший гол на 89-й минуте и тем самым спасший «волков» от поражения в основное время. В серии пенальти же оказалась фатальной попытка Хаби Алонсо.

    1 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена»
    Вольфсбург – Бавария (Мюнхен) – 1:1 (0:0, 1:1, 5:4 по пен.) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Роббен, 49; 1:1 – Бендтнер, 89.
    Вольфсбург: Кастелс, Родригес, Налдо, Клозе, Виейринья, Арнольд, Калиджиури (Шюррле, 63), Гилавоги, Де Брюйне, Перишич (Бендтнер, 70), Дост (Крузе, 70).

    Бавария: Нойер, Лам, Алаба, Боатенг, Бенатиа, Коста, Алонсо, Алькантара (Видаль, 74), Роббен, Левандовски (Рафинья, 72), Мюллер (Гетце, 84).
    Предупреждения: Коста, 21; Гилавоги, 35; Налдо, 71; Перишич, 77; Видаль, 82.
    Судья: Марко Фриц (Корб).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 23:35
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    Комментарии (51)
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    max23480
    1438498923
    Болел за Баварию, но поздравляю Вольфсбург c победой, очень тяжело было победить такого соперника.
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    Baur1989
    1438499013
    уже неинтересно Бавария хоть такой команда есть как Волсфбург в Германии
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    proеzd2
    1438500389
    одна знакомая фамилия у Волков Клозе и всё.
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    proеzd2
    1438500443
    завалили к обычно сборную Германии и мира .
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    vane4ek
    1438500702
    Бендтнер красава!) Вольфсбург с первым трофеем в сезоне!)
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    Ахад
    1438501643
    три года...сценарий тот же...начинаем с проигранного суперкубка...выигрываем чемпионат германии...залетаем гишпанцам в полуфинале ЛЧ...надоело...гвардик вали на #УЙ!
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    3.5.1
    1438502683
    У волков тоже неплохой состав и в чемп.можно завязать борьбу.
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    k1llerS_Pro
    1438503533
    Заслуженно взяли победу! Молодцы!!!
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    Sanyaloko2002
    1438503762
    Ура,машина дала сбой!
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    ologreds
    1694997497
    numo437481
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