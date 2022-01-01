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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Вольфсбург
€ 107 млн
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Фольксваген
Сайт:
http://www.vflwolfsburg.de
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«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Прояснилось будущее Эриксена после нового приступа
9 июля
5
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
9 июня
11
Эриксен впервые прокомментировал новый приступ во время матча
8 июня
1
Реакция президента ФИФА на новый приступ Эриксена
8 июня
4
Реакция тренера Украины на новый приступ Эриксена
8 июня
1
Реакция Шевченко на приступ Эриксена
7 июня
1
Врач сборной Дании сделал заявление о приступе Эриксена
7 июня
Сборная Дании отчиталась о состоянии потерявшего сознание Эриксена
7 июня
⚡️ Переживший остановку сердца Эриксен потерял сознание в матче с Украиной
7 июня
7
«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги после 29 сезонов в высшем дивизионе
26 мая
3
«Падерборн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.95
24 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург», Кейн пробил мимо ворот с пенальти
9 мая
Трансляция
«Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Вольфсбург» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.08
8 мая
Трансляция
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.5
2 мая
«Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Вольфсбург» – «Боруссия» М: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.64
24 апреля
Трансляция
«Унион» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Вольфсбург» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Вольфсбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Вольфсбург» будет спасаться от вылета с тренером, побеждавшим ЦСКА
10 марта
Трансляция
«Вольфсбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Вольфсбург» – «Гамбург»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.7
6 марта
1
2
3
4
5
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
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18:42
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
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Определена самая мерзкая команда РПЛ
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Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
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Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
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Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
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