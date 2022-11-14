- 18 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Боруссии» М (2:3), «Вольфсбург» – «Лейпцигу» (0:3)
- 5 февраля
- 21:27 Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (4:2) и вернулась на 1-е место, Канселу вновь сделал ассист 1
- 19:46 Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера 5
- 25 января
- 00:34 Бундеслига. «Герта» Шварца пропустила пять безответных мячей от «Вольфсбурга» на своем поле
- 21 января
- 19:51 Бундеслига. «Фрайбург» проиграл «Вольфсбургу» (0:6) и опустился на 3-е место
- 14 ноября 2022
- 18:34 В «Вольфсбурге» прокомментировали новость об интересе к Сперцяну
- 12 ноября 2022
- 17:00 Стало известно, какие немецкие клубы летом пытались купить Сперцяна
- 8 ноября 2022
- 22:26 Бундеслига. «Боруссия» Д проиграла «Вольфсбургу» и упустила шанс догнать «Баварию»
- 22 октября 2022
- 18:24 Бундеслига. «Бавария» победила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д – «Штутгарт» (5:0). «Байер» сыграл вничью с «Вольфсбургом»
- 1 сентября 2022
- 22:16 Фото «Милан» арендовал полузащитника «Вольфсбурга»
- 29 августа 2022
- 11:19 «Милан» собирается купить двух футболистов из Бундеслиги
- 27 августа 2022
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Герту» Шварца, «Байер» разгромил «Майнц», «Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург»
- 14 августа 2022
- 20:27 Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» – 2:0
- 17 июня 2022
- 16:30 Фото «РБ Лейпциг» купил за 12 миллионов австрийца Шлагера
- 24 мая 2022
- 13:48 Экс-тренер «Баварии» и «Монако» Ковач возглавил «Вольфсбург» 1
- 15 мая 2022
- 10:52 Киммих провел 300-й матч за «Баварию»
- 14 мая 2022
- 19:09 Бундеслига. «Лейпциг» вышел в ЛЧ; «Байер» с Луневым победил «Фрайбург»; «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»
- 23 апреля 2022
- 00:19 «Вольфсбург» впервые в истории забил пять голов в первом тайме матча Бундеслиги
- 22 апреля 2022
- 23:43 Бундеслига. «Вольфсбург» забил пять безответных мячей «Майнцу»
- 16 апреля 2022
- 18:38 Бундеслига. Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Вольфсбург» (6:1) 2
- 18:03 «Боруссия» Д забила «Вольфсбургу» 5 голов за 14 минут 1