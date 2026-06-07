Реакция Шевченко на приступ Эриксена

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко сделал заявление об инциденте с Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча.
- Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.
- 34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.
- Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.
«Мы не можем говорить о футболе. Последнее, что я знаю – он в стабильном состоянии. Хочу поблагодарить футболистов и тренеров за их реакцию.
В таких ситуациях нужно думать только о жизни игрока. Вся наша команда, вся страна – с Кристианом и его семьей. Мы молимся за него.
Сегодня мы не будем говорить о футболе. После таких моментов игра отходит на второй план. Мы думаем только о Кристиане», – сказал Шевченко.
- Это не первый подобный случай в карьере Эриксена.
- 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) он тоже упал в обморок.
- Тогда врачи зафиксировали у хавбека остановку сердца.
- Позднее ему установили кардиостимулятор.
Источник: «Бомбардир»