Реакция Шевченко на приступ Эриксена

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко сделал заявление об инциденте с Кристианом Эриксеном во время товарищеского матча.

Полузащитнику «Вольфсбурга» стало плохо в середине второго тайма.

34-летний футболист потерял сознание, рухнув на газон.

Через время он смог самостоятельно покинуть поле. Матч Дания – Украина остановили при счете 2:1 в пользу датчан.

«Мы не можем говорить о футболе. Последнее, что я знаю – он в стабильном состоянии. Хочу поблагодарить футболистов и тренеров за их реакцию.

В таких ситуациях нужно думать только о жизни игрока. Вся наша команда, вся страна – с Кристианом и его семьей. Мы молимся за него.

Сегодня мы не будем говорить о футболе. После таких моментов игра отходит на второй план. Мы думаем только о Кристиане», – сказал Шевченко.