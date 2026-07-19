В клубном музее «Зенита» теперь будет Суперкубок России.

«Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение.

Сине-бело-голубые заслужили это право благодаря десятой победе в турнире.

В соответствии с регламентом турнира, клуб, команда которого выигрывает Суперкубок России 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый трофей.

Суперкубок России пополнит коллекцию национальных трофеев, оригиналы которых хранятся в клубе: это кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19), кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22), Кубок России (сезон-2023/24), а также Суперкубок, выигранный летом 2020 года», – написали петербуржцы.