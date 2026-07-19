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«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение

Сегодня, 11:17
15

В клубном музее «Зенита» теперь будет Суперкубок России.

  • «Зенит» накануне победил в суперкубковом матче «Спартак» – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение.

Сине-бело-голубые заслужили это право благодаря десятой победе в турнире.

В соответствии с регламентом турнира, клуб, команда которого выигрывает Суперкубок России 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый трофей.

Суперкубок России пополнит коллекцию национальных трофеев, оригиналы которых хранятся в клубе: это кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19), кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22), Кубок России (сезон-2023/24), а также Суперкубок, выигранный летом 2020 года», – написали петербуржцы.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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ПалкоВводецъ007
1784451819
Хоть и не весомый по футбольным меркам, но пригодится. С очередным трофеем страна! Гыгыгы
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timon2401
1784451837
Ну на ВЕЧНО это по-питерски)))) Один питерец навечно к трону прилип, другие питерцы навечно кубок заграбастали.
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Semenycch
1784452999
Это 15 кубок Сергея Богдановича Семака как тренера за 8 лет! Семак выиграл 7 чемпионств, 6 Суперкубков, 2 Кубка России! И все в Зените! Парнокопытные, завидуйте!
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ТяжелаяАртиллерия
1784456492
Поздравляю болельщиков Зенита и болельщиков других клубов с победой Зенита. Кубок получили лучшие, а не чудища безрукие, сломавшие кубок.
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anatolich72
1784456709
Портрет Миллера с долларом ещё на эти кубки
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Цугундeр
1784457088
Ффуффф... Спасли, а то бы опять его животноводы расхирачили.)
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ziborock
1784457462
Символы тухлых побед и должны быть у Зинки на вечном хранении!
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Krasnodarskiy bombardirch
1784457620
Пиииисюн им на вечное хранение. Бесит эта команда. Пир во время чумы. Пока у всех кризис они тратят миллиарды
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alp
1784462672
Мясным надо тур в Питер продавать, чтобы хоть в зенитовском музее на кубок посмотрели
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Триумфальный
1784462777
Зависть розовых понятна, есть деньги, игроков дорогих покупают, тренеров меняют, игра вроде как есть местами, но, нету трофеев почти, потому что озлобленные на весь мир, типо все против них всё покупают, ведь народных без этого не "обыграть".
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