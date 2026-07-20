Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»

Совет директоров «Ростова» назначил Андрея Чайку на должность гендиректора клуба.
«В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды.
Программа развития ФК «Ростов» будет представлена совету директоров осенью текущего года.
Игорь Гончаров, занимавший пост руководителя в минувшем сезоне, остается в системе АО ФК «Ростов», – говорится в сообщении клуба.
- 49-летний Чайка в 1997 году создал ФК «Чайка» (Песчанокопское), который в этом году отказался от выступлений во Второй лиге. Также он создал «Академию футбола им. И.П. Чайка».
- В прошлом он играл за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России.
Источник: официальный сайт «Ростова»