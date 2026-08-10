Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение команды от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Дома проиграть новичку лиги – это позор! Семак уже давно работает в команде. Я далeк от клуба, тяжело делать выводы. Но смена тренера – лучший способ что-то изменить», – сказал Петржела.