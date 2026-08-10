Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение команды от «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.
«Дома проиграть новичку лиги – это позор! Семак уже давно работает в команде. Я далeк от клуба, тяжело делать выводы. Но смена тренера – лучший способ что-то изменить», – сказал Петржела.
- Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
- «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.
- Петербуржцы защищают титул РПЛ.
Источник: Metaratings