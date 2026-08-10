У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата

Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна.

«Мостовой может перейти в «Краснодар» или «Динамо»: бело-голубые и черно-зеленые заинтересованы в 28-летнем полузащитнике «Зенита».

Газовые окончательно решили расстаться с Андреем, чей контракт истекает следующим летом. Сергей Семак на него не рассчитывает.

Перебраться в Краснодар друга убеждает Агкацев. «Динамо» тоже в поисках атакующего игрока во фланг. Предварительные контакты по этой теме уже состоялись.

Проблемой может стать высокая зарплата Мостового – 19 млн рублей/месяц. Его трансфер СБГ оценивают в 6 млн евро. Но все это вопрос переговоров», – написал источник.