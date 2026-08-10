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У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата

10 августа, 17:38
9

Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» до конца трансферного окна.

«Мостовой может перейти в «Краснодар» или «Динамо»: бело-голубые и черно-зеленые заинтересованы в 28-летнем полузащитнике «Зенита».

Газовые окончательно решили расстаться с Андреем, чей контракт истекает следующим летом. Сергей Семак на него не рассчитывает.

Перебраться в Краснодар друга убеждает Агкацев. «Динамо» тоже в поисках атакующего игрока во фланг. Предварительные контакты по этой теме уже состоялись.

Проблемой может стать высокая зарплата Мостового – 19 млн рублей/месяц. Его трансфер СБГ оценивают в 6 млн евро. Но все это вопрос переговоров», – написал источник.

  • В этом сезоне 28-летний Мостовой провел 3 матча за «Зенит», в которых выходил на замены после 75-й минуты.
  • Срок контракта игрока с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года.
  • Мостовой – воспитанник «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Краснодар Мостовой Андрей
Комментарии (9)
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Argon
1786374444
Нафиг он нужен Краснодару?
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KayGo
1786375561
19 лямов, не до фуя ли?Одноразовый, коих в России всегда было дофуя.Однозначно зажравшийся лентяй!
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Айболид
1786377226
Однако ж !
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Бумбраш
1786379763
19 лямов в месяц!!! Крашеный ногомячер..разгонять надо зинаиду
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FFR
1786381530
Он явно не заслуживает 19 млн рублей в месяц.
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Manilov
1786390149
28 лет, да на такой зарплате... Думаю, ни Краснодар, ни Динамо его на таких условиях не возьмут. Если только Зенит будет большую часть зарплаты платить.
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Oldtrafford83
1786424142
Капец, 19 мультов просто на ветер, позорище!!!
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Fibercore
1786429110
О как, даже Мост не воспитанник зинаиды))) Одним словом - ЗПРФ !
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