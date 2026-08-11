ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на высказывание Константине Генича о ситуации в клубе.
Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил о конфликте в стане армейцев.
«А что здесь комментировать? Если дальше даже сам Константин говорит «я не знаю» и рассуждает о прошлом. Странное заявление.
Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы.
Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе», – сказал Брейдо.
- ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 5 очками после трех туров.
- Следующий соперник – «Факел» (15 августа, 16:15 мск).
Источник: Sport24