ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на высказывание Константине Генича о ситуации в клубе.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил о конфликте в стане армейцев.

«А что здесь комментировать? Если дальше даже сам Константин говорит «я не знаю» и рассуждает о прошлом. Странное заявление.

Самое забавное тут другое: что в течение 40-минутного общения Романа Бабаева со СМИ звучали всевозможные актуальные вопросы.

Но Константин «процитировал» то, чего не было. Не было ни вопроса такого по форме, а ответа и вовсе», – сказал Брейдо.