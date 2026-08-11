Генич заявил о конфликте в ЦСКА

Комментатор Константин Генич считает в ЦСКА существует конфликт между спортивным блоком клуба и тренерским штабом.

«Внутри ЦСКА существует конфликт. Я не знаю, общается Шевелeв с Игдисамовым или нет, но и при Николиче, и при Челестини этот конфликт был прямой у спортивного блока и тренерского штаба. А Бабаев на прямой вопрос «нравится ли вам, как играет сейчас ЦСКА», ответил: «Оставляет желать лучшего», – сказал Генич.