В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что АЕК действительно хотел забрать Дмитрия Баринова.
«Действительно, к Баринову был интерес со стороны АЕКа, но он был скорее полуофициальным.
Было много разговоров с Марко Николичем и Хавьером Рибальтой, озвучивались возможные условия, но официальных предложений не было.
Мы были готовы к переговорам, это был интересный вариант и для игрока. Но в итоге не срослось», – заявил Бабаев.
- Зимой ЦСКА купил Баринова у «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- С ним заключили контракт до 30 июня 2029 года.
- У хавбека ни одного голевого действия в 18 матчах в составе армейцев.
Источник: «РБ Спорт»