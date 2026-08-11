В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что АЕК действительно хотел забрать Дмитрия Баринова.

«Действительно, к Баринову был интерес со стороны АЕКа, но он был скорее полуофициальным.

Было много разговоров с Марко Николичем и Хавьером Рибальтой, озвучивались возможные условия, но официальных предложений не было.

Мы были готовы к переговорам, это был интересный вариант и для игрока. Но в итоге не срослось», – заявил Бабаев.