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Греция. Суперлига
Команды
АЕК
€ 78 млн
АЕК Афины
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Агия София
Сайт:
http://www.aekfc.gr
Тренер:
Марко Николич
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Расписание
Таблица
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
8 сентября
«АЕК» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«АЕК» – «ЛАСК»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
1 сентября
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
5
«АЕК» – «Левски»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«АЕК» – «Левски»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Левски» – «АЕК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2026
18 августа
«Левски» – «АЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
17 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
5 августа
2
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
23 июля
5
Стало известно, есть ли у «Ботафого» предложения от «Зенита» по Данило и Витиньо
22 июля
2
«Зенит» отказался от экс-форварда «Реала»
17 июля
13
ЦСКА принял решение по Баринову и Кисляку
11 июля
8
На спартаковца Барко появился претендент из Европы
8 июля
5
АЕК Николича выбирает между двумя россиянами
22 июня
4
Баринов спустя полгода может уйти из ЦСКА
22 июня
14
АЕК объявил о продлении контракта с Николичем
8 июня
Смолов объяснил, почему Николич не возглавит «Зенит»
16 мая
2
Смолов назвал лучшего тренера в карьере
16 мая
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Бывший тренер «Локомотива» и ЦСКА привел клуб к чемпионству в Греции
10 мая
3
Трансляция
АЕК – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026
16 апреля
АЕК – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.82
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