Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

В Монако завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Первая корзина
«Реал»: «Интер», «Арсенал», ПСВ, «Рома», «РБ Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;
«Манчестер Сити»: «ПСЖ», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «РБ Лейпциг», АЕК, «Ланс»;
«Интер»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Боруссия Д», «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован»;
«Барселона»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», «Комо», «Сабах»;
«Атлетико»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт»;
«ПСЖ»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», Вильярреал», «Слован», «Комо»;
«Ливерпуль»: «Атлетико», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;
«Арсенал»: «Реал», «Бавария», «Боруссия Д», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия»;
«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия», «Викинг».
Вторая корзина
«Боруссия Д»: «Интер», «Арсенал», «Бетис», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Буде-Глимт», АЕК, «Сабах»;
«Рома»: «Реал», «ПСЖ», «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Фенербахче», «Слован», АЕК;
«Спортинг»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Ланс»;
«Астон Вилла»: «ПСЖ», «Барселона», «Боруссия Д», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Викинг», «Славия»;
«Порту»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСВ, «Бетис», «Наполи», «Фейеноорд», «Славия», ЛАСК;
«Манчестер Юнайтед»: «Бавария», «Атлетико», «Рома», «Спортинг», «РБ Лейпциг», «Вильярреал», «Сабах», «Комо»;
«Брюгге»: «Ливерпуль», «Интер», «Астон Вилла», ПСВ, «Буде-Глимт», «Наполи», «Ланс», «Штутгарт»;
«Бетис»: «Арсенал», «Бавария», «Порту», «Боруссия Д», «Фейеноорд», «Лилль», «Комо», «Слован»;
ПСВ: «Атлетико», «Реал», «Брюгге», «Порту», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Штутгарт», «Викинг».
Третья корзина
«Фейеноорд»: «Интер», «Барселона», «Порту», «Бетис», «РБ Лейпциг», «Галатасарай», «Комо», Викинг»;
«Лилль»: «Бавария», «Арсенал», «Бетис», «Рома», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Слован», «Штутгарт»;
«Буде-Глимт»: «Атлетико», «Бавария», «Боруссия Д», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК, «Ланс»;
«Наполи»: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Порту», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Викинг», «Сабах»;
«РБ Лейпциг»: «Манчестер Сити», «Реал», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Фейеноорд», «Ланс», «Комо»;
«Вильярреал»: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д», «Наполи», «Фенербахче», «Сабах», «Славия»;
«Фенербахче»: «Ливерпуль», «Атлетико», «Рома», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Шахтер», «Славия», ЛАСК;
«Шахтер»: «Реал», «Интер», «Спортинг», ПСВ, «Фенербахче», «РБ Лейпциг», АЕК, «Слован»;
«Галатасарай»: «Барселона», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт», АЕК.
Четвертая корзина
«Славия»: «Арсенал», «Бавария», «Астон Вилла», «Порту», Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», «Сабах»;
«Штутгарт»: «Атлетико», «Интер», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Галатасарай», «Викинг», «Слован»;
ЛАСК: «Ливерпуль», «Реал», «Порту», «Спортинг», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Слован», АЕК;
«Комо»: «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бетис», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», АЕК, «Ланс»;
«Ланс»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Спортинг», «Брюгге», «Буде-Глимт», «РБ Лейпциг», «Комо», «Славия»;
«Сабах»: «Барселона», «Арсенал», «Боруссия Д», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреал», «Славия», «Викинг»;
АЕК: «Реал», «Манчестер Сити», «Рома», «Боруссия Д», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Комо»;
«Викинг»: «Бавария», «Атлетико», ПСВ, «Астон Вилла», «Фейеноорд», «Наполи», «Сабах», «Штутгарт»;
«Слован»: «Интер», «ПСЖ», «Бетис», «Рома», «Шахтер», «Лилль», «Штутгарт», ЛАСК.