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Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27

27 августа, 20:13
6

В Монако завершилась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Первая корзина

«Реал»: «Интер», «Арсенал», ПСВ, «Рома», «РБ Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;

«Манчестер Сити»: «ПСЖ», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «РБ Лейпциг», АЕК, «Ланс»;

«Интер»: «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Боруссия Д», «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован»;

«Барселона»: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», «Комо», «Сабах»;

«Атлетико»: «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт»;

«ПСЖ»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», Вильярреал», «Слован», «Комо»;

«Ливерпуль»: «Атлетико», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;

«Арсенал»: «Реал», «Бавария», «Боруссия Д», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия»;

«Бавария»: «Арсенал», «Атлетико», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия», «Викинг».

Вторая корзина

«Боруссия Д»: «Интер», «Арсенал», «Бетис», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Буде-Глимт», АЕК, «Сабах»;

«Рома»: «Реал», «ПСЖ», «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Фенербахче», «Слован», АЕК;

«Спортинг»: «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Ланс»;

«Астон Вилла»: «ПСЖ», «Барселона», «Боруссия Д», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Викинг», «Славия»;

«Порту»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСВ, «Бетис», «Наполи», «Фейеноорд», «Славия», ЛАСК;

«Манчестер Юнайтед»: «Бавария», «Атлетико», «Рома», «Спортинг», «РБ Лейпциг», «Вильярреал», «Сабах», «Комо»;

«Брюгге»: «Ливерпуль», «Интер», «Астон Вилла», ПСВ, «Буде-Глимт», «Наполи», «Ланс», «Штутгарт»;

«Бетис»: «Арсенал», «Бавария», «Порту», «Боруссия Д», «Фейеноорд», «Лилль», «Комо», «Слован»;

ПСВ: «Атлетико», «Реал», «Брюгге», «Порту», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Штутгарт», «Викинг».

Третья корзина

«Фейеноорд»: «Интер», «Барселона», «Порту», «Бетис», «РБ Лейпциг», «Галатасарай», «Комо», Викинг»;

«Лилль»: «Бавария», «Арсенал», «Бетис», «Рома», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Слован», «Штутгарт»;

«Буде-Глимт»: «Атлетико», «Бавария», «Боруссия Д», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК, «Ланс»;

«Наполи»: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Порту», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Викинг», «Сабах»;

«РБ Лейпциг»: «Манчестер Сити», «Реал», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Фейеноорд», «Ланс», «Комо»;

«Вильярреал»: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия Д», «Наполи», «Фенербахче», «Сабах», «Славия»;

«Фенербахче»: «Ливерпуль», «Атлетико», «Рома», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Шахтер», «Славия», ЛАСК;

«Шахтер»: «Реал», «Интер», «Спортинг», ПСВ, «Фенербахче», «РБ Лейпциг», АЕК, «Слован»;

«Галатасарай»: «Барселона», «ПСЖ», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт», АЕК.

Четвертая корзина

«Славия»: «Арсенал», «Бавария», «Астон Вилла», «Порту», Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», «Сабах»;

«Штутгарт»: «Атлетико», «Интер», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Галатасарай», «Викинг», «Слован»;

ЛАСК: «Ливерпуль», «Реал», «Порту», «Спортинг», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Слован», АЕК;

«Комо»: «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бетис», «РБ Лейпциг», «Фейеноорд», АЕК, «Ланс»;

«Ланс»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Спортинг», «Брюгге», «Буде-Глимт», «РБ Лейпциг», «Комо», «Славия»;

«Сабах»: «Барселона», «Арсенал», «Боруссия Д», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреал», «Славия», «Викинг»;

АЕК: «Реал», «Манчестер Сити», «Рома», «Боруссия Д», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Комо»;

«Викинг»: «Бавария», «Атлетико», ПСВ, «Астон Вилла», «Фейеноорд», «Наполи», «Сабах», «Штутгарт»;

«Слован»: «Интер», «ПСЖ», «Бетис», «Рома», «Шахтер», «Лилль», «Штутгарт», ЛАСК.

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Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Барселона Интер Атлетико Арсенал ПСЖ Бавария Ливерпуль Манчестер Юнайтед Галатасарай Сабах Буде-Глимт Комо АЕК Шахтер Фенербахче Наполи Астон Вилла Боруссия Д
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1787849107
Да че толку то?))) Мы просто будем кайфовать от топовых игр! Надеюсь будут какие нибудь сенсации)) Забавно, что Батракову попались сразу топы Европы.. ПСЖ!Сити! Ну что ж, твой Шанс Леха!
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сапёр 75
1787849206
Саабах , дебютант , Арсению достался
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Argon
1787908236
Во наворотили! Никуя не понял из этих таблиц.
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