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Ла Лига 2026/2027
Команды
Вильярреал
€ 314,50 млн
Вильярреал
Вильярреал
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Сайт:
http://www.villarrealcf.es
Тренер:
Иньиго Перес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
12:13
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Вильярреал» – «ПСЖ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Вильярреала» и «ПСЖ» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Валенсия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Ла Лига: шансы «Валенсии» и «Вильярреала» на победу в матче 10-го тура
23 октября
Тренер «Ливерпуля» рассказал, как удалось переломить ход матча с «Вильярреалом» и выиграть 4:3 после 0:2
21 октября
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сделал отбивную из АЕКа Николича (5:1), «Ливерпуль» ушел с 0:2 (4:3)
20 октября
«Ливерпуль» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Ливерпуль» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 20 октября 2026
19 октября
«Вильярреал» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Ла Лига: шансы «Вильярреала» и «Эльче» на победу в матче 9-го тура
16 октября
Винисиус – о дисквалификации: «Меня часто бьют, а карточка достается мне»
15 октября
2
Винисиуса жестко наказали за удаление в матче с «Вильярреалом»
14 октября
4
Аллегри – о подопечных после 1:3 в ЛЧ: «Сильная команда так не разваливается»
14 октября
Лига чемпионов. «Викинг» отобрал очки у «Баварии», «Атлетико» победил «МЮ», «Интер» проиграл «Брюгге» и другие результаты
13 октября
«Вильярреал» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 октября 2026
13 октября
«Вильярреал» – «Наполи»: битва за первые очки в Лиге чемпионов, чья тактическая идея окажется сильнее
13 октября
«Вильярреал» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2026
20 сентября
«Вильярреал» – «Леванте»: кто победит в матче 7-го тура Ла Лиги 2026/2027
19 сентября
«Малага» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Малага» – «Вильярреал»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
16 сентября
«Вильярреал» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
14 сентября
«Вильярреал» – «Бетис»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
13 сентября
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