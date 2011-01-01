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    Вильярреал - состав

    Город Вильярреал
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.villarrealcf.es
    Стадион Эстадио де ла Серамика
    Тренер Энрике Сетьен
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Рейна Пепе Испания Вра 40 8 0 0 1 0 € 0.7 млн.
    35 Йоргенсен Филип Швеция Вра 20 1 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    33 Альбиоль Рауль Испания Защ 37 20 0 0 5 0 € 3 млн.
    4 Торрес Пау Испания Защ 26 20 0 0 8 0 € 50 млн.
    23 Кико Испания Защ 32 14 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    24 Педраса Альфонсо Испания Защ 26 13 0 1 1 0 € 18 млн.
    18 Морено Альберто Испания Защ 30 12 0 0 5 0 € 4 млн.
    8 Фойт Хуан Аргентина Защ 25 12 1 0 2 0 € 25 млн.
    22 Манди Айсса Алжир Франция Защ 31 9 0 0 0 0 € 4 млн.
    5 Куэнка Хорхе Испания Защ 23 6 0 0 1 0 € 6 млн.
    5 Мбаке Сенегал Защ 20 1 0 0 0 0 -
    10 Парехо Даниэль Испания Пол 33 23 1 3 3 0 € 7 млн.
    25 Капу Этьенн Франция Гваделупа Пол 34 18 0 0 1 0 € 3 млн.
    19 Коклен Франсис Франция Реюнион Пол 31 16 1 0 2 0 € 5 млн.
    14 Тригерос Мануэль Испания Пол 31 13 0 0 2 1 € 6 млн.
    17 Ло Чельсо Джовани Аргентина Пол 26 8 1 0 1 0 € 22 млн.
    11 Моралес Хосе Луис Испания Нап 35 22 3 0 1 0 € 4 млн.
    11 Чуквуэзе Самуэль Нигерия Нап 23 22 3 4 1 0 € 20 млн.
    30 Пино Йереми Испания Нап 20 22 2 2 3 0 € 38 млн.
    16 Баэна Алехандро Испания Нап 21 21 4 2 9 1 € 15 млн.
    26 Джексон Николас Сенегал Нап 21 14 2 2 1 0 € 15 млн.
    7 Морено Жерар Испания Нап 30 13 5 2 1 0 € 35 млн.
    11 Ниньо Фер Испания Нап 22 3 0 0 0 0 € 3 млн.
    27 Кольядо Диего Испания Нап 22 2 0 0 0 0 -
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 8
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