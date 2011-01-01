Вильярреал

Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Рейна Пепе
|Вра
|40
|8
|0
|0
|1
|0
|€ 0.7 млн.
|35
|Йоргенсен Филип
|Вра
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|33
|Альбиоль Рауль
|Защ
|37
|20
|0
|0
|5
|0
|€ 3 млн.
|4
|Торрес Пау
|Защ
|26
|20
|0
|0
|8
|0
|€ 50 млн.
|23
|Кико
|Защ
|32
|14
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|24
|Педраса Альфонсо
|Защ
|26
|13
|0
|1
|1
|0
|€ 18 млн.
|18
|Морено Альберто
|Защ
|30
|12
|0
|0
|5
|0
|€ 4 млн.
|8
|Фойт Хуан
|Защ
|25
|12
|1
|0
|2
|0
|€ 25 млн.
|22
|Манди Айсса
|Защ
|31
|9
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|5
|Куэнка Хорхе
|Защ
|23
|6
|0
|0
|1
|0
|€ 6 млн.
|5
|Мбаке
|Защ
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Парехо Даниэль
|Пол
|33
|23
|1
|3
|3
|0
|€ 7 млн.
|25
|Капу Этьенн
|Пол
|34
|18
|0
|0
|1
|0
|€ 3 млн.
|19
|Коклен Франсис
|Пол
|31
|16
|1
|0
|2
|0
|€ 5 млн.
|14
|Тригерос Мануэль
|Пол
|31
|13
|0
|0
|2
|1
|€ 6 млн.
|17
|Ло Чельсо Джовани
|Пол
|26
|8
|1
|0
|1
|0
|€ 22 млн.
|11
|Моралес Хосе Луис
|Нап
|35
|22
|3
|0
|1
|0
|€ 4 млн.
|11
|Чуквуэзе Самуэль
|Нап
|23
|22
|3
|4
|1
|0
|€ 20 млн.
|30
|Пино Йереми
|Нап
|20
|22
|2
|2
|3
|0
|€ 38 млн.
|16
|Баэна Алехандро
|Нап
|21
|21
|4
|2
|9
|1
|€ 15 млн.
|26
|Джексон Николас
|Нап
|21
|14
|2
|2
|1
|0
|€ 15 млн.
|7
|Морено Жерар
|Нап
|30
|13
|5
|2
|1
|0
|€ 35 млн.
|11
|Ниньо Фер
|Нап
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|27
|Кольядо Диего
|Нап
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 8