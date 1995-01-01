- 25 февраля
- 16:55 Защитник «Вильярреала» Ефремов: «Российские новостные каналы в Испании отключили. Слежу в интернете»
- 15:59 Защитник «Вильярреала» Ефремов: «В Испании проблем из-за русского паспорта нет от слова совсем»
- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 20 февраля
- 08:38 «Вильярреал» близок к продлению контракта с российским защитником
- 13 февраля
- 01:14 «Барселона» победила в 11-м матче подряд. Команда Хави не проигрывает с октября 2022 года
- 00:56 Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» (1:0) и оторвалась от «Реала» на 11 очков 1
- 12 февраля
- 22:07 «Вильярреал» – «Барселона»: стартовые составы на 21-й тур Примеры
- 21:00 Где смотреть матч «Вильярреал» – «Барселона»: 21 тур Примера, 12 февраля 2023
- 29 января
- 02:26 Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
- 25 января
- 17:58 Фото «Тоттенхэм» арендовал нападающего «Вильярреала» до конца сезона
- 10:38 «Тоттенхэм» арендует форварда «Вильярреала»
- 23 января
- 13:25 «Лацио», «Вильярреал» и ПСВ хотят подписать игрока «Краснодара»
- 20 января
- 07:59 Родриго не пожал руку Анчелотти после замены. Тренер гневно ответил бразильцу 4
- 00:55 Кубок Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:2), уступая 0:2 после 1-го тайма 1
- 19 января
- 22:22 «Вильярреал» – «Реал»: стартовые составы на 1/8 финала Кубка Испании
- 22:08 Прогнозы и коэффициенты на матч «Вильярреал» – «Реал»: 1/8 финала Кубка Испании, 19 января 2023
- 22:08 Во сколько смотреть матч «Вильярреал» – «Реал»: 1/8 финала Кубка Испании, 19 января 2023