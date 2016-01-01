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Ла Лига 2026/2027
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Вильярреал
Результаты
€ 314,50 млн
Вильярреал - результаты матчей
Вильярреал
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Сайт:
http://www.villarrealcf.es
Тренер:
Иньиго Перес
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Кубок УЕФА. 2007/2008
Испания. Примера. 2007/2008
03.11 | 23:00
Вильярреал
0 : 6
ПСЖ
20.10 | 22:00
Ливерпуль
4 : 3
Вильярреал
13.10 | 22:00
Вильярреал
3 : 1
Наполи
08.09 | 22:00
Боруссия Д
3 : 2
Вильярреал
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