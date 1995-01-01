Испания. Примера (2022/2023)
Лига конференций (2022/2023), первый матч
Испания. Примера (2022/2023)
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
Испания. Примера (2022/2023)
|24 тур
|4 марта, суббота
|18:15
|Альмерия
|Вильярреал
|1/8 финала
первый матч
|9 марта, четверг
|20:45
|Андерлехт
|Вильярреал
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|20:30
|Вильярреал
|Бетис
|1/8 финала
ответный матч
|16 марта, четверг
|23:00
|Вильярреал
|Андерлехт
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|18:15
|Осасуна
|Вильярреал
|27 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:30
|Вильярреал
|Реал Сосьедад
|28 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Реал
|Вильярреал
|29 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Вильярреал
|Вальядолид
|30 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Севилья
|Вильярреал
|31 тур
|26 апреля, среда
|00:00
|Вильярреал
|Эспаньол
|32 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Вильярреал
|Сельта
|33 тур
|3 мая, среда
|00:00
|Валенсия
|Вильярреал
|34 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Вильярреал
|Атлетик
|35 тур
|21 мая, воскресенье
|00:00
|Жирона
|Вильярреал
|36 тур
|24 мая, среда
|00:00
|Вильярреал
|Кадис
|37 тур
|28 мая, воскресенье
|00:00
|Райо Вальекано
|Вильярреал
|38 тур
|4 июня, воскресенье
|00:00
|Вильярреал
|Атлетико