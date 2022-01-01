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Команды
Атлетико
€ 645 млн
Атлетико
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Сайт:
http://www.atleticodemadrid.com/
Тренер:
Диего Симеоне
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
10 сентября
4
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
«Ливерпуль» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«Ливерпуль» – «Атлетико»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
«Атлетик» – «Атлетико»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
4 сентября
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
Трансляция
«Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
«Севилья» – «Атлетико»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
27 августа
1
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
26 августа
Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»
26 августа
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Трансляция
«Атлетико» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Атлетико» – «Вильярреал»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
22 августа
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
21 августа
1
Трансляция
«Атлетико» – «Малага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
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Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
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