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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетико
Состав
€ 645 млн
Атлетико - состав команды
Мадрид
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Сайт:
http://www.atleticodemadrid.com/
Тренер:
Диего Симеоне
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Облак Ян
Вра
33
€ 15 млн
1
Муссо Хуан
Вра
32
€ 3 млн
33
де Луис Марио
Вра
24
-
21
Ромеро Кристиан
Защ
28
€ 45 млн
18
Пубиль Марк
Защ
23
€ 35 млн
17
Ганцко Давид
Защ
28
€ 35 млн
22
Гримальдо Алехандро
Защ
30
€ 20 млн
24
Ле Норман Робен
Защ
29
€ 20 млн
30
Мартинес Дани
Защ
22
-
45
Javier Gil
Защ
-
23
Юльманн Мортен
Пол
27
€ 45 млн
7
Кан Ин Ли
Пол
25
€ 28 млн
5
Кардозо Джонни
Пол
24
€ 20 млн
4
Мендоса Родриго
Пол
21
€ 20 млн
14
Льоренте Маркос
Пол
31
€ 20 млн
3
Варгас Обед
Пол
21
€ 10 млн
6
Коке
Пол
34
€ 5 млн
42
Серрано Хави
Пол
23
€ 0.7 млн
16
Ортис Арнау
Пол
24
€ 0.45 млн
19
Альварес Хулиан
Нап
26
€ 100 млн
10
Баэна Алекс
Нап
25
€ 40 млн
20
Симеоне Джулиано
Нап
23
€ 40 млн
11
Лукман Адемола
Нап
28
€ 40 млн
15
Дэвид Джонатан
Нап
26
€ 30 млн
7
Серлот Александр
Нап
30
€ 18 млн
Всего игроков: 25, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 6
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