- 1 марта
- 19:35 Агент: «Карраскалем интересуется не только «Атлетико»
- 26 февраля
- 18:22 «Атлетико» подаст апелляцию на удаление Корреа в матче с «Реалом»
- 11:35 Фото Симеоне упал на газон во время матча с «Реалом» 5
- 08:24 Облак: «У «Атлетико» пять дерби подряд с удалением. Возможно, на следующее выйдем вдесятером»
- 25 февраля
- 22:30 Примера. «Реал» в большинстве не смог победить «Атлетико» (1:1). Хозяев спас 18-летний Родригес 1
- 21:23 Генич восхитился комментаторской работой Слуцкого на матче «Реал» – «Атлетико» 4
- 10:44 Феликс хочет остаться в «Челси» 2
- 23 февраля
- 23:32 Где смотреть матч «Реал» – «Атлетико»: 23 тур Примера, 25 февраля 2023
- 19:15 Основной защитник «Реала» пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной» из-за травмы
- 09:21 Фото Стали известны номинанты на звание лучшего игрока Примеры в феврале
- 20 февраля
- 23:39 «Атлетико» настаивает на совместном заявлении клубов Примеры по делу «Барселоны», «Реал» – против 1
- 09:43 Симеоне побил рекорд Примеры
- 19 февраля
- 22:29 Примера. Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Атлетиком» (1:0)
- 10:58 «Атлетико» составил шорт-лист тренеров на замену Симеоне 2
- 16 февраля
- 15:19 «Челси» готов выкупить Феликса у «Атлетико» за 80 миллионов
- 11:11 «Атлетико» лишится основного спонсора, который обещал платить клубу 40 миллионов в год
- 13 февраля
- 23:31 Видео Гризманн отпраздновал с фейерверком победу «Канзас-Сити» в Супербоуле
- 12 февраля
- 20:13 Примера. «Атлетико» благодаря Депаю победил в меньшинстве «Сельту» (1:0)
- 9 февраля
- 20:20 Умер отец Маркоса Алонсо. Он поиграл за «Реал», «Барсу» и «Атлетико»
- 6 февраля
- 21:46 Два топ-клуба Европы хотят бесплатно забрать Себальоса из «Реала» 2
- 12:49 «Атлетико» хочет бесплатно подписать Канте
- 4 февраля
- 22:29 Примера. «Атлетико» упустил домашнюю победу над аутсайдером «Хетафе» (1:1) 2